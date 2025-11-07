Венгерская нефтяная компания Mol Nyrt., единственный нефтепереработчик страны, неожиданно заявила, что может обеспечить большую часть своих потребностей в сирийской нефти из нероссийских источников. Компания признала, что Адриатический трубопровод из Хорватии может покрыть около 80% ее поставок в случае остановки российского потока по «Дружбе». Это заявление знаменует собой резкое изменение публичной позиции компании и правительства и прозвучало за считанные часы до встречи премьер-министра Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg 7 ноября.

Изменение риторики перед визитом в Вашингтон

Заявление Mol, опубликованное в отчете о прибылях за третий квартал, стало неожиданностью, поскольку в течение нескольких месяцев венгерское правительство и сама компания настаивали на том, что Венгрия, не имея выхода к морю, не имеет реальных альтернатив российской нефти.

«Если поток сырой нефти по трубопроводу „Дружба“ значительно упадет, Mol может увеличить использование Адриатического трубопровода и обеспечить около 80% потребностей своих НПЗ, хотя это и связано с более высокими техническими рисками и логистическими затратами», — говорится в отчете Mol.

Этот «план Б» был обнародован непосредственно перед встречей Виктора Орбана с Дональдом Трампом в Белом доме в пятницу. Как сообщалось ранее, венгерский лидер намерен просить об исключении Венгрии из нового пакета санкций США, который ударил по российским компаниям «Роснефть» и «Лукойл».

Ранее Орбан и Mol последовательно преуменьшали роль Адриатического трубопровода, ссылаясь на его якобы недостаточную мощность и споры по поводу тарифов с Хорватией.

Зависимость от российской нефти и вызовы

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Венгрия только увеличила закупки российской энергии, доведя долю импорта из РФ до 90% от общих потребностей в сирийской нефти.

Страна получила временное освобождение от санкций Европейского Союза, что позволило Mol зарабатывать на переработке более дешевой российской нефти. Это способствовало росту прибыли компании в третьем квартале. Однако новые санкции США, угрожающие вторичными ограничениями, ставят эту модель под угрозу.

ЕС планирует полностью отказаться от российских энергоносителей после 2027 года, но американские санкции заставляют Mol действовать гораздо быстрее. Компания сообщила, что «осторожно продвигается» с модернизацией своих НПЗ в Венгрии и Словакии для переработки нероссийских сортов нефти.