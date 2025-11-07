Multi от Минфин
7 ноября 2025, 17:12

Единственный нефтепереработчик Венгрии решил отказаться от российских поставок

Венгерская нефтяная компания Mol Nyrt., единственный нефтепереработчик страны, неожиданно заявила, что может обеспечить большую часть своих потребностей в сирийской нефти из нероссийских источников. Компания признала, что Адриатический трубопровод из Хорватии может покрыть около 80% ее поставок в случае остановки российского потока по «Дружбе». Это заявление знаменует собой резкое изменение публичной позиции компании и правительства и прозвучало за считанные часы до встречи премьер-министра Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg 7 ноября.

Венгерская нефтяная компания Mol Nyrt., единственный нефтепереработчик страны, неожиданно заявила, что может обеспечить большую часть своих потребностей в сирийской нефти из нероссийских источников.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Изменение риторики перед визитом в Вашингтон

Заявление Mol, опубликованное в отчете о прибылях за третий квартал, стало неожиданностью, поскольку в течение нескольких месяцев венгерское правительство и сама компания настаивали на том, что Венгрия, не имея выхода к морю, не имеет реальных альтернатив российской нефти.

«Если поток сырой нефти по трубопроводу „Дружба“ значительно упадет, Mol может увеличить использование Адриатического трубопровода и обеспечить около 80% потребностей своих НПЗ, хотя это и связано с более высокими техническими рисками и логистическими затратами», — говорится в отчете Mol.

Этот «план Б» был обнародован непосредственно перед встречей Виктора Орбана с Дональдом Трампом в Белом доме в пятницу. Как сообщалось ранее, венгерский лидер намерен просить об исключении Венгрии из нового пакета санкций США, который ударил по российским компаниям «Роснефть» и «Лукойл».

Ранее Орбан и Mol последовательно преуменьшали роль Адриатического трубопровода, ссылаясь на его якобы недостаточную мощность и споры по поводу тарифов с Хорватией.

Зависимость от российской нефти и вызовы

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Венгрия только увеличила закупки российской энергии, доведя долю импорта из РФ до 90% от общих потребностей в сирийской нефти.

Страна получила временное освобождение от санкций Европейского Союза, что позволило Mol зарабатывать на переработке более дешевой российской нефти. Это способствовало росту прибыли компании в третьем квартале. Однако новые санкции США, угрожающие вторичными ограничениями, ставят эту модель под угрозу.

ЕС планирует полностью отказаться от российских энергоносителей после 2027 года, но американские санкции заставляют Mol действовать гораздо быстрее. Компания сообщила, что «осторожно продвигается» с модернизацией своих НПЗ в Венгрии и Словакии для переработки нероссийских сортов нефти.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Qwerty1999
Qwerty1999
7 ноября 2025, 17:47
Укр
… Угорщина лише наростила закупівлі російської енергії, довівши
частку імпорту з РФ до 90% від загальних потреб у сирій нафті.

Рус
… Венгрия только увеличила закупки российской энергии, доведя
долю импорта из РФ до 90% от общих потребностей в сирийской нефти.

