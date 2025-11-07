«Укрзализныця-3000» стартует уже 1 декабря: сколько продлится программа

Программа «Укрзализныця-3000» будет запущена с 1 декабря и будет действовать в течение четырех месяцев. Она призвана обеспечить дополнительными билетами граждан в период низкого спроса на услуги перевозчика. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

Финансирование и поддержка УЗ

Премьер-министр подчеркнула, что программа «УЗ-3000» не будет финансироваться за счет прямых бюджетных средств, выделенных в поддержку железной дороги.

При этом правительство продолжает финансово поддерживать работу перевозчика.

2025 год: В поддержку Укрзализныци было выделено примерно 13 млрд грн.

2026: Планируется выделить не менее 15 млрд грн из бюджета.

Свириденко объяснила, что стоимость пассажирских перевозок в Украине выше стоимости билета. Ранее этот разрыв компенсировался за счет грузовых (карго) перевозок, но из-за активных боевых действий объемы грузовых перевозок уменьшаются.

Укрзализныця также будет искать дополнительный ресурс за счет экономии расходов и оптимизации своей деятельности.

«Зимняя поддержка»

Напомним, 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать и подготовить комплексную программу «Зимней поддержки», в которую входит денежная помощь, медицинские чекапы и бесплатный проезд на поездах в рамках программы «Укрзализныця-3000».

Позже министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин вскрыл детали «Зимней поддержки». В рамках программы граждане получат разовую финансовую помощь — 1000 или 6500 гривен, в зависимости от категории получателей.