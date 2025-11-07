«Киевстар» получил разрешение АМКУ на приобретение производителя солнечной энергии

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил мобильному оператору «Киевстар» приобрести контрольную долю в уставном капитале производителя возобновляемой энергии ООО «Санвин 11». О соответствующем решении сообщается на сайте Комитета.

Детали сделки

«Киевстар» получил разрешение на контроль над энергокомпанией путем приобретения доли, которая обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления «Санвин 11».

Что известно о «Санвине 11»

По данным YouControl, «Санвин 11» занимается солнечными электростанциями и зарегистрирован в Одессе.

Выручка энергокомпании за прошлый год составила 81,8 млн грн.

В настоящее время 100% уставного капитала «Санвин 11» принадлежит кипрской компании MERESTONO LIMITED.

Конечными бенефициарами «Санвин 11» являются гражданка Украины Наталья Богачева (проживающая в Чехии) и гражданин Израиля Петр Розенкранц, владеющие по 50% контроля.

Таким образом, мобильный гигант Киевстар делает значительный шаг в сторону диверсификации бизнеса и выхода на рынок производства возобновляемой электроэнергии.

Напомним

«Минфин» писал, что АМКУ отклонил первоначальную заявку мобильного оператора «Киевстар» по поводу приобретения контрольной доли в одном из крупнейших облачных провайдеров страны — компании GigaCloud.

В 2025 году «Киевстар» приобрел сервис такси Uklon и увеличил свою долю в медицинском стартапе Helsi. На очереди стоит также покупка сайта Tabletki.ua.