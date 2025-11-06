Multi от Минфин
6 ноября 2025, 20:01 Читати українською

Главное за четверг: Льготы на импорт электрокаров, проект госбюджета-2026 и инвестиции в монеты

Главное за четверг, 6 ноября.

Главное за четверг: Льготы на импорт электрокаров, проект госбюджета-2026 и инвестиции в монеты
Фото: AI

Кабмин отказался продлевать льготы на импорт электрокаров: что это значит

Кабмин в доработанном проекте госбюджета на 2026 год отклонил поправку № 1061, ранее поддержанную 248 народными депутатами, — она предусматривала продление налоговых льгот на импорт электромобилей еще на год. Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Кабмин одобрил проект госбюджета на 2026 год до второго чтения

Кабмин одобрил доработанный проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» с учетом выводов и предложений Верховной Рады, принятых по результатам первого чтения.

Как украинская монета подорожала в пять раз через несколько дней после первых продаж в интернет-магазине Нацбанка

По просьбе читателей «Минфина» продолжаю разговор об инвестициях в украинские монеты. Причем на примере монет, приобретение которых в нумизматическом интернет-магазине Нацбанка может позволить себе любой желающий даже при достаточно скромных размерах бюджета.

Платежный баланс достиг рекордного дефицита: почему удается избежать девальвации

Платежный баланс стремительно обновляет рекорды дефицита и профинансировать его самостоятельно становится практически невозможно. В то же время, финансовая система Украины сохраняет устойчивость, а курс гривны существенно не падает. Почему так происходит, рассказал глава Национального банка Андрей Пышный.

Как получать пассивный доход на крипте: от депозита до кредитования

Кроме торговли и инвестиций существует множество других способов увеличить количество криптоактивов. Вы можете получать регулярный доход, аналогично заработку на процентах, но для этого нужно выполнить определенные условия для настройки и поддержки работы данного процесса. Таким образом вы получаете возможность разрабатывать сразу несколько вариантов притока средств, которые в сочетании друг с другом могут представлять значительную сумму. Рассмотрим несколько способов получения пассивного дохода в криптовалюте.

Источник: Минфин
