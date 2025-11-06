Украинцы получили международные посылки на $4,5 млрд за 9 месяцев — больше, чем за весь 2024 год

Объемы импорта товаров в Украину из-за международных посылок за январь-сентябрь 2025 года составили $4,5 миллиарда. Этот показатель превысил стоимостный объем посылок, импортируемых за весь 2024 год ($3,5 млрд). Об этом сообщили представители Национального банка Украины в ответ на запрос ЭП.

Предположение о беспошлинном ввозе

НБУ отмечает, что получает данные от Государственной таможенной службы, но не располагает точной информацией, какая доля этого импорта завозилась без уплаты налогов и пошлин.

Однако регулятор предполагает, что большинство международных отправлений импортируется без уплаты сборов, поскольку действующий закон освобождает от пошлины и НДС посылки, стоимость которых не превышает эквивалент 150 евро.

НБУ поддерживает отмену льготы на посылки

Национальный банк Украины поддерживает инициативу главы налогового комитета Даниила Гетманцева по введению налогов и пошлин на международные почтовые отправления (даже до 150 евро).

По мнению экспертов НБУ, отмена льготы:

Сократит отток валюты из страны, что положительно отразится на текущем счете платежного баланса.

Укрепит доходную часть госбюджета за счет увеличения налоговых и таможенных поступлений.

В то же время в Нацбанке добавили, что инициировать отмену льгот они не могут: соответствующее решение должно быть принято правительством и Верховной Радой.

Напомним

«Минфин» писал, что НБУ выступил с инициативой ввести налогообложение для международных посылок стоимостью до 150 евро, которые пока не облагаются налогом. По мнению регулятора, такой шаг поможет сократить импорт некритических товаров и снизить давление на платежный баланс страны в условиях войны.

В январе 2025 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о налогообложении посылок из-за границы любой стоимости.

Пошлина в 10% и НДС в 20% начисляется на посылки стоимостью свыше 150 евро (на часть, превышающую эту цену).