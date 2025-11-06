Украинцы получили международные посылки на $4,5 млрд за 9 месяцев — больше, чем за весь 2024 год

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 ноября 2025, 19:38 Читати українською

Украинцы получили международные посылки на $4,5 млрд за 9 месяцев — больше, чем за весь 2024 год

Объемы импорта товаров в Украину из-за международных посылок за январь-сентябрь 2025 года составили $4,5 миллиарда. Этот показатель превысил стоимостный объем посылок, импортируемых за весь 2024 год ($3,5 млрд). Об этом сообщили представители Национального банка Украины в ответ на запрос ЭП.

Украинцы получили международные посылки на $4,5 млрд за 9 месяцев — больше, чем за весь 2024 год
Фото: AI

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Предположение о беспошлинном ввозе

НБУ отмечает, что получает данные от Государственной таможенной службы, но не располагает точной информацией, какая доля этого импорта завозилась без уплаты налогов и пошлин.

Однако регулятор предполагает, что большинство международных отправлений импортируется без уплаты сборов, поскольку действующий закон освобождает от пошлины и НДС посылки, стоимость которых не превышает эквивалент 150 евро.

НБУ поддерживает отмену льготы на посылки

Национальный банк Украины поддерживает инициативу главы налогового комитета Даниила Гетманцева по введению налогов и пошлин на международные почтовые отправления (даже до 150 евро).

По мнению экспертов НБУ, отмена льготы:

  • Сократит отток валюты из страны, что положительно отразится на текущем счете платежного баланса.
  • Укрепит доходную часть госбюджета за счет увеличения налоговых и таможенных поступлений.

В то же время в Нацбанке добавили, что инициировать отмену льгот они не могут: соответствующее решение должно быть принято правительством и Верховной Радой.

Читайте также: Сколько государство хочет получить налогов с посылок Temu и AliExpress

Напомним

«Минфин» писал, что НБУ выступил с инициативой ввести налогообложение для международных посылок стоимостью до 150 евро, которые пока не облагаются налогом. По мнению регулятора, такой шаг поможет сократить импорт некритических товаров и снизить давление на платежный баланс страны в условиях войны.

В январе 2025 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о налогообложении посылок из-за границы любой стоимости.

Пошлина в 10% и НДС в 20% начисляется на посылки стоимостью свыше 150 евро (на часть, превышающую эту цену).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+30
Aleksandr09
Aleksandr09
6 ноября 2025, 20:12
#
Значит будут грабить.
+
0
Alligator22
Alligator22
6 ноября 2025, 20:45
#
Я думаю соснуть. зондують грунт. але така дрібничка може виявитися останньою краплею
+
0
zzzachary
zzzachary
6 ноября 2025, 21:52
#
Та цих крапель вже відро і чого такого трапилось, електрику підняли, податки підняли, перекази від картками ліміти зменшили, SWIFT перекажи та Western Union та аналоги ви за кордон не можете відправити власні кошти, ліміти на зняття готівки в день 100 тис. грн. Марафон Т В продовжується і кошти на це витрачаються пенсії чиновників ростуть , а зарплати військових ні. Жодної реформи і так можна багато писати, тому на жаль нічого їм не буде!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами