Льготы на импорт электромобилей уберут: Кабмин отказался от продления

Кабмин в доработанном проекте госбюджета на 2026 год отклонил поправку № 1061, ранее поддержанную 248 народными депутатами, — она предусматривала продление налоговых льгот на импорт электромобилей еще на год. Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Льгот — не ожидайте

«Для тех, кто ожидал продления льготы на электрокары еще на один год — не ждите. Поправку, несмотря на поддержку в Раде, правительство отклонило. Шансы изменить это минимальны — льготы не будет», — отметил Железняк.

Почему отказало Правительство

По его словам, Министерство финансов аргументировало отказ двумя основными причинами — потерями бюджета и обязательствами Украины по меморандуму с МВФ.

Ажиотаж на рынке в ожидании подорожания

Самое ожидание отмены льгот с 1 января 2026 года является главной причиной текущего ажиотажа на авторынке. В настоящее время импорт электрокаров освобожден от НДС и ввозной пошлины, что суммарно экономит покупателям около 30% стоимости авто.

По данным «Минфина» и Института исследований авторынка, в августе доля электрокаров в продажах легковых автомобилей впервые достигла 50%. В общей сложности их доля в автопарке страны выросла до 28%, хотя несколько месяцев назад не превышала четверти.

Предыстория

С 1 января 2019 года Верховная Рада отменила НДС и пошлину на растаможку электромобилей, а акциз снизила до €1 за кВтч. С 1 июля 2022 года при покупке электрокара не нужно платить сбор в Пенсионный фонд.

За три года войны украинцы завезли в страну электрокаров около $3 млрд.