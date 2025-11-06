Multi от Минфин
українська
6 ноября 2025, 11:44

Льготы на импорт электромобилей уберут: Кабмин отказался от продления

Кабмин в доработанном проекте госбюджета на 2026 год отклонил поправку № 1061, ранее поддержанную 248 народными депутатами, — она предусматривала продление налоговых льгот на импорт электромобилей еще на год. Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Кабмин в доработанном проекте госбюджета на 2026 год отклонил поправку № 1061, ранее поддержанную 248 народными депутатами, — она предусматривала продление налоговых льгот на импорт электромобилей еще на год.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Льгот — не ожидайте

«Для тех, кто ожидал продления льготы на электрокары еще на один год — не ждите. Поправку, несмотря на поддержку в Раде, правительство отклонило. Шансы изменить это минимальны — льготы не будет», — отметил Железняк.

Почему отказало Правительство

По его словам, Министерство финансов аргументировало отказ двумя основными причинами — потерями бюджета и обязательствами Украины по меморандуму с МВФ.

Ажиотаж на рынке в ожидании подорожания

Самое ожидание отмены льгот с 1 января 2026 года является главной причиной текущего ажиотажа на авторынке. В настоящее время импорт электрокаров освобожден от НДС и ввозной пошлины, что суммарно экономит покупателям около 30% стоимости авто.

По данным «Минфина» и Института исследований авторынка, в августе доля электрокаров в продажах легковых автомобилей впервые достигла 50%. В общей сложности их доля в автопарке страны выросла до 28%, хотя несколько месяцев назад не превышала четверти.

Предыстория

С 1 января 2019 года Верховная Рада отменила НДС и пошлину на растаможку электромобилей, а акциз снизила до €1 за кВтч. С 1 июля 2022 года при покупке электрокара не нужно платить сбор в Пенсионный фонд.

Читайте: Конец льготного импорта: Власть не будет продолжать нулевую растаможку для электрокаров в 2026 году

За три года войны украинцы завезли в страну электрокаров около $3 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+55
Nippy
Nippy
6 ноября 2025, 11:57
#
С каких это пор «Кабмин» является выше ВР, что бы отклонять то что голосует ВР
+
+15
vovan9870
vovan9870
6 ноября 2025, 12:14
#
Для повноти картини потрібно додати порівняння податків при імпорті авто з країнами — сусідами.
+
+30
Dafxf4300
Dafxf4300
6 ноября 2025, 13:22
#
Тільки вдуматися в те що той нещасний українець повинен сплатити на 30 відсотків більше ніж авто коштує за кордоном… Раніше цей побор мотивували національним автовиробником, якому це ніяк не допомогло вижити, тепер війною прикриваються. Розмитнення повинно бути, це факт, але не 30 відсотків, бо це шлях в нікуди.
