ЕМА предлагает установить уголовную ответственность за передачу карты третьим лицам

Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА подвергла критике недавно зарегистрированный в Верховной Раде законопроект о создании реестра так называемых «дропов» (лиц, которые передают свои карточки третьим лицам для отмывания средств) и заявила, что он является «имитацией борьбы» с преступностью.

Ассоциация отмечает, что существующий проект не решает проблему, а только «администрирует» преступную деятельность.

Позиция ЕМА: Чего не хватает законопроекта

По мнению экспертов ЕМА, идея создания реестра является полной профанацией без трех ключевых изменений:

Уголовная ответственность: Пока в Уголовном кодексе (ККУ) или Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не появятся четкие нормы об уголовной или административной ответственности за организацию дроп-сетей и участие в них любые меры будут неэффективными. ЕМА считает, что необходимо сначала определить, что это за преступление и как оно наказывается.

Разрыв отношений: Банки должны обязанность немедленно прекращать отношения и закрывать счета лицам, идентифицированным как дропы. Любой другой подход является «легализацией и содействием преступной деятельности».

Обмен со стражами порядка: Факт включения лица в реестр должен автоматически влечь за собой сообщение в Национальную полицию и СБУ.

Лимиты и риски для честного бизнеса

ЕМА также раскритиковала предложение законопроекта об установлении лимитов на операции для «дропов», отметив, что это абсолютно ничего не изменит.

По оценке Ассоциации, это только заставит организаторов схем нанять больше дропов, поскольку рентабельность теневого бизнеса позволяет легко покрывать такие расходы. Вместо борьбы с мошенниками это лишь увеличит количество счетов в обращении.

Кроме того, ЕМА предупреждает, что предложенные нормы по мискодингу (несоответствию кода деятельности) могут повлечь за собой массовые ошибочные блокировки счетов честных предпринимателей, имеющих смешанные виды деятельности (например, АЗС, продающие кофе, или аптеки, реализующие косметику).

«Эта система не усложняет жизнь преступникам. Она усложняет жизнь тем, кто работает честно», — подытожили в ЕМА.

Что предлагает ЕМА

Для эффективной борьбы с дроперством Ассоциация считает необходимым:

Продажа SIM-карт только идентифицированным абонентам (поскольку многие схемы ломаются на этом этапе).

Четко прописать в УКУ уголовную ответственность за организацию дроперских сетей.

Предоставить банкам право и обязанность не ставить лимиты, а блокировать счета и сообщать правоохранителям.

Напомним

«Минфин» писал, что банки и другие финансовые учреждения будут обязаны применять специальные лимиты на платежные операции и ограничивать количество счетов для клиентов, внесенных в новый «реестр дропов».

Аналогичные ограничения, в том числе объемы приема платежей (эквайринга), будут действовать и для торговцев, которые попадут в этот реестр. Размер всех лимитов будет определяться Национальным банком Украины. Такие нормы содержит законопроект о создании «реестра дропов», внесенный в Верховную Раду 28 октября.