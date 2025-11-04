Программа «УЗ-3000» не нуждается в госсредствах: премиум-сегмент покроет бесплатные километры

Программа «УЗ-3000», которая предоставит каждому украинцу возможность бесплатно проехать 3 000 километров по железной дороге, будет реализована без привлечения дополнительных средств из государственного бюджета. Об этом сообщил глава правления «Укрзализныци» Александр Перцовский во время встречи с журналистами, передает Радио Свобода.

Механизм компенсации и финансирования

По словам Перцовского, программа будет финансироваться за счет двух основных источников:

Пустые места: Использование мест, которые остаются свободными в сезоне. В прошлом году за четыре зимних месяца пустовало около миллиона мест.

Динамическое ценообразование: Компенсация затрат произойдет за счет более гибкого ценообразования в премиум-сегменте (вагоны 1-го класса, СВ и международное соединение), где также планируются дополнительные сервисы.

«Чтобы скомпенсировать возможную потерю дохода от тех, кто воспользуется „километрами“… параллельно внедряем компенсаторы, в частности, более гибкое ценообразование в премиум-сегменте. Поэтому эти дополнительные километры нагрузки на государственный бюджет не увеличивают», — пояснил Перцовский.

Время действия программы

Программа будет длиться четыре месяца — в период традиционно более низкого спроса на билеты. Цель инициативы — сбалансировать спрос, заполнить свободные места и разгрузить пиковые даты.

Запуск УЗ-3000 запланирован на декабрь. На первом этапе фокус будет сделан на пассажирах с прифронтовых территорий. Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба уточнил, что речь идет об областных центрах, где проживают 12 миллионов человек.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко добавила, что хотя Укрзализныця получает поддержку от государства (13 млрд грн в 2025 году и 16 млрд грн в 2026 году) для компенсации убыточности пассажирских перевозок, эти средства не равны финансированию программы «УЗ-3000».

Напомним

«Минфин» писал, что 1 ноября 2025 года президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать и подготовить комплексную программу «Зимней поддержки», которая начнет действовать уже в декабре 2025 года.

Пакет помощи будет включать несколько ключевых направлений: