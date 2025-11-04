Программа «УЗ-3000» не нуждается в госсредствах: премиум-сегмент покроет бесплатные километры

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 ноября 2025, 13:11 Читати українською

Программа «УЗ-3000» не нуждается в госсредствах: премиум-сегмент покроет бесплатные километры

Программа «УЗ-3000», которая предоставит каждому украинцу возможность бесплатно проехать 3 000 километров по железной дороге, будет реализована без привлечения дополнительных средств из государственного бюджета. Об этом сообщил глава правления «Укрзализныци» Александр Перцовский во время встречи с журналистами, передает Радио Свобода.

Программа «УЗ-3000» не нуждается в госсредствах
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Механизм компенсации и финансирования

По словам Перцовского, программа будет финансироваться за счет двух основных источников:

  • Пустые места: Использование мест, которые остаются свободными в сезоне. В прошлом году за четыре зимних месяца пустовало около миллиона мест.
  • Динамическое ценообразование: Компенсация затрат произойдет за счет более гибкого ценообразования в премиум-сегменте (вагоны 1-го класса, СВ и международное соединение), где также планируются дополнительные сервисы.

«Чтобы скомпенсировать возможную потерю дохода от тех, кто воспользуется „километрами“… параллельно внедряем компенсаторы, в частности, более гибкое ценообразование в премиум-сегменте. Поэтому эти дополнительные километры нагрузки на государственный бюджет не увеличивают», — пояснил Перцовский.

Читайте также: На «Зимнюю поддержку» предусмотрено более 14 миллиардов: Детали и сроки подачи заявок

Время действия программы

Программа будет длиться четыре месяца — в период традиционно более низкого спроса на билеты. Цель инициативы — сбалансировать спрос, заполнить свободные места и разгрузить пиковые даты.

Запуск УЗ-3000 запланирован на декабрь. На первом этапе фокус будет сделан на пассажирах с прифронтовых территорий. Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба уточнил, что речь идет об областных центрах, где проживают 12 миллионов человек.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко добавила, что хотя Укрзализныця получает поддержку от государства (13 млрд грн в 2025 году и 16 млрд грн в 2026 году) для компенсации убыточности пассажирских перевозок, эти средства не равны финансированию программы «УЗ-3000».

Напомним

«Минфин» писал, что 1 ноября 2025 года президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать и подготовить комплексную программу «Зимней поддержки», которая начнет действовать уже в декабре 2025 года.

Пакет помощи будет включать несколько ключевых направлений:

  • Финансовая поддержка,
  • Транспортная инициатива «УЗ-3000»,
  • Медицинские чекапы.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами