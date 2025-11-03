«Теплая зима»: Кто получит помощь от государства

Президент анонсировал пакет социальных программ поддержки украинцев этой зимой. В этом пакете программа Минсоцполитики «Теплая зима», говорится в сообщении министерства.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что предполагает поддержка

«Мы хотим, чтобы каждый находящийся в сложных жизненных обстоятельствах украинец имел возможность пережить холодный сезон с базовым комфортом. Теплая одежда, обувь, лекарственные средства — именно на это можно будет потратить помощь», — говорится в сообщении.

Средства будут поступать на текущий счет со специальным режимом использования или на Дию. Их можно использовать в течение 180 дней с момента зачисления.

Кто получит помощь

дети на попечении или попечительстве, в том числе с инвалидностью, дети-воспитанники приемных семей и ДБСТ;

люди с инвалидностью I группы среди ВПЛ;

дети из малообеспеченных семей;

одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.

Читайте: До 6 500 гривен помощи: Правительство раскрыло детали «Зимней поддержки»

Зимняя поддержка украинцев

Уже в декабре 2025 г. в Украине стартует новый пакет «Зимней поддержки». В рамках программы граждане получат разовую финансовую помощь — 1000 или 6500 гривен, в зависимости от категории получателей.

Для всех граждан, которые обратятся за помощью в декабре, предлагается выделить 1000 гривен. Эту сумму можно будет использовать на более широкий спектр товаров и услуг, включая проезд, лекарства и другие направления, по списку, подобному тому, что действовал в прошлом году.

Напомним, 1 ноября, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать и подготовить комплексную программу «Зимней поддержки», которая начнет действовать уже в декабре 2025 года.

Среди новых инициатив — программа транспортной поддержки «УЗ-3000». Эта программа позволит украинцам бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах страны на расстояние до трех тысяч километров.

Премьер-министр Юлия Свириденко позже заявила, что правительство определило приоритетные направления и компоненты на совещании с президентом Украины.

Пакет будет включать как уже запущенные программы, в частности, фиксированные цены на энергоносители для населения, жилищные субсидии, поддержку ОСМД для энергоэффективности и помощь на генераторы, мораторий на отключение в прифронтовых районах и выплаты ВПЛ на дрова, так и новые меры поддержки.

Напомним

В прошлом году в Украине действовала инициированная президентом Владимиром Зеленским программа «Зимняя е-Поддержка». Эта программа предусматривала выплату единовременной помощи в размере 1 000 гривен. Средства предоставлялись каждому гражданину, независимо от его доходов.

«Минфин» писал, что большинство средств украинцы потратили на покрытие первоочередных потребностей. Наибольшую долю — 57% — направили на оплату коммунальных услуг. Значительное количество получателей тратило деньги на приобретение лекарств, украинских книг, а также донаты на поддержку ВСУ и благотворительность.