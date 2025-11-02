Multi от Минфин
2 ноября 2025, 16:00

Создание реестра дропов может снизить официальный спрос на валюту — эксперт

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий создать специальный «Черный список» для лиц, причастных к нелегальным финансовым операциям. Эта инициатива может оказать значительное влияние на объем теневого обращения валюты и, соответственно, на официальный валютный рынок. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Создание реестра дропов может снизить официальный спрос на валюту
Фото: pixabay.com

Эксперт отметил, что огласка в СМИ о блокировании банковских карт в рамках борьбы с теневыми платежами повысила интерес к этому законопроекту.

Кто попадет в «Черный список»

В новый реестр попадут:

  • «Дроперы»: Физические лица, которые передавали свою банковскую карту и управление счетом третьим лицам.
  • «Серый бизнес»: Физические лица и предприятия, принимавшие оплату за товары/услуги «в серую» на собственную карточку вместо официального счета компании или ФЛП.

Воздействие на валютный рынок

Для участников, включенных в «Черный список», будут введены жесткие лимиты на операции, а также ограничения на количество карт и счетов.

По словам Шевчишина, ожидается, что такие ограничения серьезно ударят по нелегальным компаниям и продавцам алкоголя, табака и т. д.

Блокировка финансовых потоков в этих направлениях снизит их потребность в теневой валюте. Это, в свою очередь, может повлиять на официальный спрос на валюту, поскольку часть теневых расчетов перестанет производиться через официальные каналы, уменьшая общий спрос.

Аналитик отмечает, что часть теневого бизнеса может перейти в еще большую тень, используя наличные деньги и криптовалюту.

Напомним

«Минфин» писал, что банки и другие финансовые учреждения будут обязаны применять специальные лимиты на платежные операции и ограничивать количество счетов для клиентов, внесенных в новый «реестр дропов».

Аналогичные ограничения, в том числе объемы приема платежей (эквайринга), будут действовать и для торговцев, которые попадут в этот реестр. Размер всех лимитов будет определяться Национальным банком Украины. Такие нормы содержит законопроект о создании «реестра дропов», внесенный в Верховную Раду 28 октября.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 1

+
0
zephyr
zephyr
2 ноября 2025, 18:02
#
Что-то мне подсказывает, что такие реестры будут совпадать с реестрами ухылянтов. По какой-то причине.
