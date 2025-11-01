Multi от Минфин
українська
1 ноября 2025, 14:06

Coinbase ведет переговоры о покупке BVNK за $2 миллиарда для усиления позиций на рынке стейблкоинов

Американская криптовалютная биржа Coinbase находится на завершающей стадии переговоров по приобретению стартапа BVNK, специализирующегося на инфраструктуре стейблкоинов. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Coinbase ведет переговоры о покупке BVNK за $2 миллиарда

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Потенциальное соглашение оценивается примерно в $2 миллиарда и ожидается, что оно будет завершено в конце этого или начале следующего года.

Интерес Coinbase к стейблкоинам

Приобретение BVNK соответствует стратегии Coinbase, направленной на диверсификацию доходов вне традиционных комиссий за торговлю. Согласно письму акционерам, почти 20% доходов биржи в третьем квартале поступило от сделок со стейблкоинами.

Coinbase активно работает над расширением использования стейблкоина USDC, на котором компания делит доход с эмитентом Circle.

Доходы Coinbase от стейблкоинов:

Созданная в 2021 году, британская платформа BVNK позволяет мерчантам принимать платежи, в том числе в стейблкоинах.

Интеграция платформы BVNK может помочь Coinbase создать более совершенный банковский опыт следующего поколения, построенный на основе стейблкоинов.

Представитель Coinbase отказался от комментариев, заявив, что компания «не комментирует слухи или предположения».

Активность на рынке стейблкоинов

Если соглашение будет завершено, оно станет одним из самых масштабных в сфере стейблкоинов после принятия в июле первого федерального законодательства США, регулирующего эти активы.

Читайте также: Трамп подписал закон о регулировании стейблкоинов

Сейчас многие игроки — от традиционных банков до эмитентов платежных карт Visa и Mastercard активно экспериментируют с технологией блокчейн, чтобы сделать финансовые платежи более быстрыми и дешевыми.

Стоит отметить, что Coinbase Ventures (венчурное подразделение биржи) уже является инвестором BVNK, среди других инвесторов стартапа — Citi Ventures и Visa.

Напомним

«Минфин» писал, что Coinbase инвестирует в индийскую криптобиржу CoinDCX. Coinbase сообщила в своем блоге, что Индия и Ближний Восток «играют большую роль в будущем криптовалют», и что ее инвестиции в CoinDCX, являющуюся крупным игроком в этих регионах, направлены на то, чтобы воспользоваться этим бумом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
