Revolut запускает обмен долларов на стейблкоины в соотношении 1:1

Необанк Revolut сделал важный шаг к сочетанию традиционных финансов и криптообразования. Теперь его 65 миллионов пользователей могут обменивать доллары США на стейблкоины в соотношении 1:1 — без комиссий, спредов или дополнительных расходов. Об этом в LinkedIn написал руководитель криптопродуктов Revolut Леонид Башлыков.

Пользователи смогут обменивать до $578 630 каждые 30 дней без дополнительных сборов.

«Сегодня мы полностью устраняем барьеры и лишние трудности при переходе между фиатом и криптовалютой. Стейблкоины 1:1 от Revolut означают, что $1 всегда равен $1», — написал Башлыков.

Revolut, предоставляющий услуги криптоторговли с 2017 года и поддерживающий более 200 токенов, взял на себя обязательство покрывать спрэд внутренними средствами, при условии, что стейблкоины будут сохранять свою привязку к доллару.

Влияние на бизнес в странах с экономическими вызовами

Это нововведение может оказать значительное положительное влияние на малый и средний бизнес, особенно в странах со сложной экономической ситуацией, таких как Турция.

Эксперты отмечают, что малые и средние предприниматели теряют значительную часть средств, когда вынуждены конвертировать, например турецкую лиру в доллары США. Ситуацию еще больше усложняют комиссии системы SWIFT и потери при переводе за границу.

«Чистый обмен друг к другу превращает стейблкоины из спекулятивного актива в инфраструктуру оборотного капитала. Более быстрые циклы. Меньшие потери на обмене валют. Лучший казначейский контроль» — прокомментировал венчурный инвестор Элбруз Йылмаз, сообщает Сointelegraph.

Глобальный тренд: Финтех-гиганты идут в стейблкоины

Решение Revolut отражает более широкую тенденцию среди традиционных финансовых игроков и платежных систем:

Western Union: На этой неделе платформа объявила о планах запустить собственную систему расчетов стейблкоинами на блокчейне Solana в первой половине 2026 года, включая собственный US Dollar Payment Token (USDPT).

Zelle и MoneyGram: Платформа Zelle объявила о запуске стейблкоинов для ускорения трансграничных платежей. MoneyGram интегрировала свое криптоприложение в Колумбии, предлагая местным пользователям кошелек USDC.

SWIFT: Международная система межбанковских платежей SWIFT также разрабатывает блокчейн-платформу для поддержки стейблкоинов и токенизированных активов.

Напомним

«Минфин» писал, что Revolut на прошлой неделе получил лицензию на работу с криптовалютными активами (MiCA) от Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC), позволяющей компании предоставлять регулируемые криптоуслуги во всех 30 странах Европейской экономической зоны (ЕЭС).