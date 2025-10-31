Revolut запускает обмен долларов на стейблкоины в соотношении 1:1

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 октября 2025, 18:16 Читати українською

Revolut запускает обмен долларов на стейблкоины в соотношении 1:1

Необанк Revolut сделал важный шаг к сочетанию традиционных финансов и криптообразования. Теперь его 65 миллионов пользователей могут обменивать доллары США на стейблкоины в соотношении 1:1 — без комиссий, спредов или дополнительных расходов. Об этом в LinkedIn написал руководитель криптопродуктов Revolut Леонид Башлыков.

evolut запускает обмен долларов на стейблкоины в соотношении 1:1

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Пользователи смогут обменивать до $578 630 каждые 30 дней без дополнительных сборов.

«Сегодня мы полностью устраняем барьеры и лишние трудности при переходе между фиатом и криптовалютой. Стейблкоины 1:1 от Revolut означают, что $1 всегда равен $1», — написал Башлыков.

Revolut, предоставляющий услуги криптоторговли с 2017 года и поддерживающий более 200 токенов, взял на себя обязательство покрывать спрэд внутренними средствами, при условии, что стейблкоины будут сохранять свою привязку к доллару.

Влияние на бизнес в странах с экономическими вызовами

Это нововведение может оказать значительное положительное влияние на малый и средний бизнес, особенно в странах со сложной экономической ситуацией, таких как Турция.

Эксперты отмечают, что малые и средние предприниматели теряют значительную часть средств, когда вынуждены конвертировать, например турецкую лиру в доллары США. Ситуацию еще больше усложняют комиссии системы SWIFT и потери при переводе за границу.

«Чистый обмен друг к другу превращает стейблкоины из спекулятивного актива в инфраструктуру оборотного капитала. Более быстрые циклы. Меньшие потери на обмене валют. Лучший казначейский контроль» — прокомментировал венчурный инвестор Элбруз Йылмаз, сообщает Сointelegraph.

Глобальный тренд: Финтех-гиганты идут в стейблкоины

Решение Revolut отражает более широкую тенденцию среди традиционных финансовых игроков и платежных систем:

  • Western Union: На этой неделе платформа объявила о планах запустить собственную систему расчетов стейблкоинами на блокчейне Solana в первой половине 2026 года, включая собственный US Dollar Payment Token (USDPT).
  • Zelle и MoneyGram: Платформа Zelle объявила о запуске стейблкоинов для ускорения трансграничных платежей. MoneyGram интегрировала свое криптоприложение в Колумбии, предлагая местным пользователям кошелек USDC.
  • SWIFT: Международная система межбанковских платежей SWIFT также разрабатывает блокчейн-платформу для поддержки стейблкоинов и токенизированных активов.

Напомним

«Минфин» писал, что Revolut на прошлой неделе получил лицензию на работу с криптовалютными активами (MiCA) от Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC), позволяющей компании предоставлять регулируемые криптоуслуги во всех 30 странах Европейской экономической зоны (ЕЭС).

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами