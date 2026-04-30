Крипторынок после ралли: что ждет биткойн и эфириум в ближайшие месяцы

Крипторынок во второй половине апреля 2026 года демонстрирует смешанную динамику, которая все чаще интерпретируется как переходная фаза между продолжением бычьего цикла и локальным охлаждением. Цена на биткойн удерживается вблизи ключевых уровней после ралли трех первых недель апреля, тогда как эфириум показывает более сдержанную динамику на фоне перераспределения капитала. Аналитики XFINE отмечают, что рынок все сильнее зависит не от розничного спроса, а от институциональных потоков и глобальной ликвидности.

Одним из ключевых факторов остается влияние ETF (биржевый инвестиционных фондов). По информации Bloomberg, чистый приток в спотовые Bitcoin-ETF в США в апреле сохраняется положительным, хотя темпы снизились по сравнению с мартовскими пиками. Аналитик Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт подчеркивает, что «институциональный спрос остается устойчивым, но рынок вступает в фазу более избирательных аллокаций». Это подтверждает и отчет CoinShares, где указано, что недельные притоки колеблются в диапазоне 300−600 млн долларов, что ниже экстремальных значений начала года, но все еще указывает на структурный интерес.

В то же время корреляция криптовалют с фондовым рынком усиливается. По данным Nasdaq Research, коэффициент корреляции между Nasdaq Composite и Bitcoin в апреле держится на уровне 0.45−0.6, что значительно выше исторических значений прошлых циклов. Это означает, что крипторынок все сильнее реагирует на макроэкономические сигналы, включая ожидания по ставкам ФРС и динамику долларовой ликвидности. В XFINE считают, что такой уровень зависимости делает текущий цикл более «макро-чувствительным», чем предыдущие.

Крупные финансовые институты также дают сдержанно-оптимистичные прогнозы. В отчете Goldman Sachs говорится, что «цикл не завершен, но фаза быстрого роста сменяется консолидацией», при этом банк ожидает новые максимумы в горизонте 6−12 месяцев при условии смягчения денежно-кредитной политики. JPMorgan, напротив, указывает на перегрев отдельных сегментов и предупреждает о вероятности коррекции в диапазоне 15−25% в случае ухудшения ликвидности. В свою очередь, глава BlackRock Ларри Финк в интервью CNBC отметил, что «цифровые активы становятся частью глобальной финансовой инфраструктуры, но их краткосрочная динамика остается волатильной».

Среди известных инвесторов мнения также разделились. Майкл Сейлор продолжает придерживаться агрессивно-бычьей позиции, заявляя в интервью Bloomberg, что биткойн «все еще находится на ранней стадии институционального принятия». В то же время Рэй Далио в комментарии для Financial Times отметил, что криптоактивы «зависят от глобальной ликвидности не меньше, чем технологические акции», и потому могут испытывать давление в условиях ужесточения финансовых условий.

Эфириум выглядит менее устойчиво в краткосрочной перспективе. По данным Glassnode, рост предложения на биржах и снижение активности в DeFi создают давление на цену, несмотря на долгосрочные позитивные ожидания, связанные с развитием экосистемы. Аналитики XFINE подчеркивают, что ETH чаще воспринимается как «инфраструктурный актив», и его динамика может отставать от биткойна в фазах неопределенности.

В целом рынок демонстрирует признаки зрелости. Если в предыдущих циклах драйвером выступал преимущественно розничный капитал, то сейчас ключевую роль играют институциональные стратегии, ETF-потоки и глобальные макрофакторы. По оценке Morgan Stanley, дальнейшая динамика криптоактивов будет определяться балансом между притоком ликвидности и ожиданиями по процентным ставкам.

Таким образом, текущую фазу корректнее описывать не как окончание цикла, а как его замедление. В XFINE считают, что в ближайшие месяцы биткойн может консолидироваться в диапазоне 70,000−82,000, тогда как эфириум — в пределах 2,000−2,800, формируя базу для следующего импульса. При этом инвесторам стоит учитывать, что высокая корреляция с Nasdaq и зависимость от макроэкономики делают криптоактивы более уязвимыми к внешним шокам. Дополнительное давление могут оказывать геополитические факторы, включая ситуацию на Ближнем Востоке и волатильность на рынке энергоносителей.

В среднесрочной перспективе структурные факторы остаются позитивными. Расширение институционального участия, развитие ETF и интеграция криптовалют в традиционную финансовую систему продолжают поддерживать рынок. При этом глава ARK Invest: Кэти Вуд в апрельском комментарии для Reuters отметила, что при сохранении текущих темпов институционального притока долгосрочный потенциал рынка «существенно недооценен». Однако, как отмечают в XFINE, путь к новым максимумам, вероятно, будет менее прямолинейным, чем в предыдущих циклах, и будет сопровождаться периодами повышенной волатильности и локальных коррекций.

Аналитический отдел XFINE