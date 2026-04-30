К закрытию межбанка в четверг, 30 апреля, курс доллара снизился на 19 копеек в покупке и продаже, евро подешевел на 12 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже.
Доллар подешевел на межбанке на 19 копеек
|
Открытие 30 апреля
|
Закрытие 30 апреля
|
Изменения
|
44,06/44,09
|
43,87/43,90
|
19/19
|
51,43/51,44
|
51,31/51,33
|
12/11
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,77−44,22 грн. Евро покупают за 51,17 грн, а продают за 51,80 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,85−43,91, евро — 51,42−51,60 грн.
Источник: Минфин
Комментарии - 2