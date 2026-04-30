В НБУ успокоили: неопределенность по внешней поддержке существенно снизилась

Неопределенность в отношении внешней поддержки существенно снизилась. В апреле ЕС разблокировал финансирование для Украины в размере 90 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan. Поступление первого транша запланировано на июнь. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время монетарного брифинга 30 апреля.
Финансирование бюджета
По словам Пышного, ожидается и дальнейшее финансирование по программам Ukraine Facility от ЕС и ERA от стран «Большой семерки» в 2026—2027 годах, а также в рамках механизма расширенного финансирования от МВФ в 2026—2029 годах.
Прогнозы по поступлениям
В целом в 2026 году прогнозируется поступление более 53 млрд долл. США международной помощи, а также около 42 млрд долл. США в 2027 году и 22 млрд долл. США — в 2028 году.
Такой уровень внешней поддержки позволит профинансировать все критические расходы бюджета и сохранить высокий уровень международных резервов (60−67 млрд долл. США в 2026—2028 годах), что обеспечит способность НБУ поддерживать устойчивость валютного рынка.
Источник: Минфин
