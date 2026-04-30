В Налоговой объяснили, как платить налог за наследство не от близких родственников
Если вы получили недвижимость по наследству от родственников не первой или второй степени родства, такой доход облагается налогом на общих основаниях. К таким родственникам, в частности, относятся отчим или мачеха, дядя или тетя, прадед или прабабушка, двоюродные братья и сестры
Какие налоги нужно уплатить
Для физических лиц — резидентов Украины установлены следующие ставки:
- налог на доходы физических лиц — 5%
- военный сбор — 5%
То есть 10% от оценочной стоимости объекта наследия.
Кто платит налог
Плательщиком является лицо, получающее наследство. Обязанность по уплате возникает с момента обретения права собственности на недвижимое имущество.
Как уплатить налог?
Есть два варианта:
К нотариальному оформлению объектов наследия
В таком случае:
- право на имущественное положение и доходы не подается;
- нотариус представляет в ГНС информацию о полученном доходе и уплаченном налоге.
После оформления наследства
Если налог не уплачен во время нотариального оформления, плательщик обязан:
- подать годовую налоговую декларацию до 1 мая года, следующего за отчетным;
- самостоятельно определить сумму налоговых обязательств;
- уплатить задекларированные налоговые обязательства до 1 августа.
Декларацию можно подать через Электронный кабинет налогоплательщика или лично в налоговый орган.
Например:
Если оценочная стоимость квартиры составляет 1 800 000 грн, сумма налога составит:
- НДФЛ — 90 000 грн,
- военный сбор — 90 000 грн.
Общая сумма к оплате — 180 000 грн.
В случае неподачи декларации или несвоевременной уплаты налога к плательщику применяются штрафные санкции и начисляется пеня.
