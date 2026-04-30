В Налоговой объяснили, как платить налог за наследство не от близких родственников

Если вы получили недвижимость по наследству от родственников не первой или второй степени родства, такой доход облагается налогом на общих основаниях. К таким родственникам, в частности, относятся отчим или мачеха, дядя или тетя, прадед или прабабушка, двоюродные братья и сестры и т. д. Об этом говорится в сообщении Налоговой.