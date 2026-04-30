Курс на четверг: доллар в обменниках подешевел на 10 копеек

В четверг, 30 апреля, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке потерял пять копеек, а в продаже не изменился.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах потерял 10 копеек в покупке и продаже. Евро потерял 12 копеек в покупке и 3 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,80−44,29 грн. Евро покупают за 51,20 грн, а продают за 51,90 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,80−43,90, евро — 51,37−51,64 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,06−44,09 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,43−51,44 грн/евро.

