Tether трансформирует майнинг биткоина, США конфисковали иранские криптоактивы на $500 млн: что нового на крипторынке

Tether трансформирует майнинг биткоина: переход на модульную архитектуру

Эмитент Стэйблкоина USDT, компания Tether, анонсировала запуск новой инфраструктуры для добычи биткоина. В основе нового подхода лежат модульные вычислительные системы, позволяющие компании радикально изменить управление энергозатратами, производительностью и процессами масштабирования.

Вместо покупки готовых майнинговых установок («асиков»), Tether избрала путь кастомизации. Сотрудничая с технологическими гигантами Canaan и ACME Swisstech, компания создает системы на базе отдельных хэш-плат. Это позволяет интегрировать вычислительные мощности в свою уникальную архитектуру, включающую:

Собственное программное обеспечение: для точной настройки железа.

Системы управления и охлаждения: разработаны для специфических потребностей дата-центров компании.

Специалисты Tether отмечают, что традиционные установки работают как закрытые блоки, что ограничивает эффективность больших площадок. Распределение системы на отдельные модули (вычисления, питания, корпуса и охлаждения) позволяет модернизировать каждый элемент независимо от других.

Особый акцент Tether делает на иммерсионном охлаждении (погружение оборудования в диэлектрическую жидкость). Это минимизирует перегрев и обеспечивает стабильность работы на более высоких частотах. Благодаря модульности операторы получают ряд преимуществ:

Экономическая модернизация: возможность обновлять отдельные детали без замены всего парка оборудования.

Адаптивность: быстрая подстройка производительности под текущую сложность сети и цену актива.

Снижение OPEX: оптимизация операционных расходов из-за более высокой энергоэффективности.

США конфисковали иранские криптоактивы на сумму $500 млн

В рамках масштабной стратегии под названием Operation Economic Fury Соединенные Штаты осуществили конфискацию криптовалютных активов Ирана на сумму около 500 миллионов долларов. Об этом в эфире программы Kudlow сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

По словам главы Минфина, главной задачей кампании является максимальное ограничение финансовых ресурсов иранского режима. Кроме цифровых активов, под удар попали:

Банковские счета: США инициировали массовую заморозку счетов по всему миру.

Имущество за границей: под блокировку подпадает недвижимость и средства пенсионных фондов Ирана.

Дипломатическое давление: усиление международной изоляции режима с целью минимизировать количество иностранных партнеров, готовых к сотрудничеству с Тегераном.

Министр подчеркнул, что эти меры принимаются «в интересах иранского народа» на фоне тупика в дипломатических переговорах.

Операция длится уже более года и, по оценкам Бессента, близится к финальной стадии. Экономические санкции уже повлекли за собой серьезные деструктивные процессы в Иране:

Крах финансового сектора: объявлено о банкротстве крупнейшего банковского учреждения страны.

Валютный кризис: национальная валюта Ирана обесценилась по отношению к доллару на 60−70%.

Инфляционный скачок: значительный рост цен на внутреннем рынке.

Важной составляющей кампании явилось ограничение доходов от экспорта энергоносителей. США ввели вторичные санкции против покупателей иранской нефти и фактически установили морскую блокаду портов, в частности, в Ормужском проливе, что критически сократило объемы нефтяного экспорта.

Фэйковые токены опередили закон: в Гонконге обнаружены поддельные стейблкоины

На крипторынку Гонконга зафиксировано появление фальшивых стейблкоинов, которые начали распространяться еще до официального релиза лицензированных цифровых активов. Монетарные власти Гонконга (HKMA) выступили со срочным предупреждением относительно токенов под тикерами HKDAP и HSBC, которые пытаются выдать себя за легитимные продукты.

HKMA официально заявляет, что ни один лицензированный участник рынка не осуществлял выпуск стейблкоинов. Регулятор подчеркнул, что токены с вышеупомянутыми тикерами не имеют никакого отношения к авторизованным эмитентам.

Пользователи настоятельно рекомендуют игнорировать подозрительные предложения и доверять только регулируемым сервисам.

Этот инцидент произошел на фоне введения нового режима регулирования, действующего с августа 2025 года. Основные требования режима включают:

Лицензирование: обязательно получение разрешений для всех эмитентов.

Прозрачность: обязательная идентификация владельцев активов и создание публичного реестра компаний.

В настоящее время идет процесс отбора надежных эмитентов. Из 36 претендентов HKMA уже выделили двух основных кандидатов, среди которых структуры, связанные с такими банками как HSBC и Standard Chartered.

Несмотря на активность мошенников, настоящие лицензированные стейблкоины появятся на рынке не раньше ноября 2026 (ожидается во время недели финтеха). Кроме того, в течение 2026 года власти Гонконга планируют расширить систему лицензирования, охватив криптобиржи, кастодианов и инвестиционных менеджеров.

Спотовые объемы торгов биткоином обвалились до минимумов 2023 года

На крупных криптовалютных биржах зафиксировано резкое понижение торговой активности: спотовые объемы биткоина упали до значений сентября-октября 2023 года. Аналитики отмечают, что рынок вернулся к показателям периода завершения медвежьей фазы.

Аналитик под псевдонимом Darkfost указывает на то, что в течение всего апреля интерес инвесторов к покупке актива неустанно угасал. Наибольшие потери в ликвидности понесли ключевые игроки:

Binance — с марта объемы торгов сократились на $25 млрд.

Gate — показатель упал вдвое, потеряв около $13 млрд.

OKX — зафиксировано снижение на уровне $6 млрд.

Эксперты связывают такую апатию инвесторов с неблагоприятным макроэкономическим фоном и геополитической напряженностью на Ближнем Востоке.

Фактор ФРС: опасения по поводу стабильно высокой инфляции ограничивают пространство для маневра Федеральной резервной системы США. Инвесторы не ожидают смягчения монетарной политики на ближайших заседаниях FOMC.

Неопределенность: из-за туманных среднесрочных перспектив участники рынка избегают открытия новых долгосрочных позиций.

В аналитической компании Glassnode подтверждают эти данные, добавляя, что снижение глубины рынка делает цену биткоина крайне чувствительной даже к небольшим потокам капитала. Это может привести к повышенной волатильности при любых резких движениях.

Кроме того, основатель Alphractal Жоао Ведсон обратил внимание на критическое снижение интереса широких масс: количество поисковых запросов у Google на тему криптовалют упало до трехлетнего минимума. По его словам, сектор находится в «уязвимом состоянии», что требует от инвесторов особой выдержки.