Индия возобновляет закупки российской нефти через неподсанкционные организации

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии, Indian Oil Corp (IOC), приобрел пять партий российской нефти с поставками в декабре от не находящихся под санкциями организаций. Об этом заявили трейдеры, отметив, что Индия возобновляет закупки, несмотря на давление со стороны Вашингтона, сообщает Reuters.

На прошлой неделе США расширили санкционный список, включив в него «Роснефть» и «Лукойл» — две крупнейшие нефтяные компании России. Этот шаг является частью усилий Вашингтона, направленных на усиление давления на Москву для прекращения войны против Украины.

Реакция рынка и позиция IOC

После объявления новых американских санкций многие индийские нефтеперерабатывающие заводы, включая Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd и Reliance Industries, приостановили закупки российской нефти.

Однако финансовый директор IOC Анудж Джайн ранее заявлял, что его компания продолжит покупать российскую нефть, если партии будут соответствовать международным санкциям.

Сообщается, что IOC приобрела около 3,5 миллиона баррелей сорта ESPO (нефть из дальневосточного порта Козьмино) по цене, близкой к котировкам сорта Dubai, для доставки в восточный порт Индии в декабре. При этом продавцы партий не называются.

Ранее IOC была вынуждена отменить семь-восемь грузов российской нефти после объявления последних санкций США, поскольку они снабжались дочерними компаниями подсанкционных организаций.

Дисконты

Санкции, введенные ЕС, Великобританией и США, заставили Россию продавать свою нефть со значительными скидками. За последние три года Индия стала самым большим покупателем российской морской нефти.

Сорт ESPO, традиционно поставлявшийся преимущественно в Китай, в последнее время стал более доступным для Индии. Спрос со стороны китайских государственных НПЗ снизился после санкций, а независимые китайские заводы исчерпали импортные квоты. В результате цена на ESPO упала, что сделало его привлекательным для индийских покупателей.

Напомним

«Минфин» писал, что трейдеры, продающие российскую нефть, потребовали от государственных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Индии оплату в китайских юанях.