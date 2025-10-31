«ПлейСити» оштрафовало спортивный сайт Tribuna на 4,8 миллиона

Государственное агентство по контролю за игорным и лотерейным бизнесом «ПлейСити» наложило значительный штраф на известный спортивный сайт Tribuna. Санкция в размере 4,8 миллиона гривен применена за нарушения, допущенные при рекламировании азартных игр. Информацию об этом ЭП подтвердили в госагентстве «ПлейСити».

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Финансовая санкция применена к Обществу с ограниченной ответственностью «Спорт Сегодня», которое является владельцем сайта Tribuna. Штраф наложен в соответствии с частью первой статьи 59 Закона Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

ООО «Спорт Сегодня» обязано оплатить 4,8 млн грн в государственный бюджет не позднее, чем за три месяца со дня вступления решения в законную силу. В этот же срок компания должна уведомить «ПлейСити» о добровольном исполнении решения.

Впрочем, решение госагентства может быть обжаловано в административном суде.

Напомним

«Минфин» писал, что 2 июня 2025 года госагентство «ПлейСити» начало свою деятельность в Украине, взяв на себя контроль над сферой игорного бизнеса.

В октябре в агентстве сообщили, что государственный бюджет Украины пополнился на 175,2 млн грн благодаря первым лицензиям, выданным «ПлейСити».