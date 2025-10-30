Борьба с лудоманией: Кабмин обязал игорный бизнес контролировать игровую зависимость

Кабинет Министров Украины принял новое постановление, устанавливающее обязательные требования к организаторам азартных игр. Главная цель нововведения — защита граждан от игровой зависимости (лудомании). Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Новые требования к организаторам игр

Постановление впервые на нормативном уровне закрепляет определение патологического и проблемного игрового поведения, что позволит своевременно реагировать на опасные изменения до того, как проблема приобретет клинические признаки.

Организаторы азартных игр теперь обязаны:

отслеживать поведение игрока. Если заметят признаки выраженной зависимости — игра для этого человека останавливается, но выигрыш выплачивается;

блокировать доступ к аккаунту по требованию игрока. После этого пополнение его счета и дальнейшее участие в игре станут невозможными;

не допускать игроков к игре без установления лимитов времени и затрат, а также контролировать, чтобы они не превышали определенные пределы;

регулярно напоминать игрокам в личных кабинетах, сколько они уже играют и сколько потратили — с возможностью продлить или остановить игру;

консультировать по поводу игровой зависимости;

информировать о рисках лудомании и ответственной игре в залах и на сайтах.

Заместитель Министра цифровой трансформации Украины Наталья Деникеева подчеркнула, что новые требования являются ответом на проблему, которая годами оставалась вне системного регулирования.

«Отныне организатор не может просто наблюдать, когда человек теряет контроль. Он обязан реагировать, прекращать участие игрока… и предоставить контакты служб, которые помогут решить проблему», — заявила она.

Напомним

«Минфин» писал, что украинцы потратили на азартные игры в 2024 году почти 160 миллиардов гривен.

С начала 2024 года реестр лудоманов вырос в два раза. Сейчас в нем находится более 7,8 тысячи украинцев.

С 25 июля 2024 года финансовым учреждениям запрещено выдавать потребительские кредиты попавшим в Реестр лудоманам.