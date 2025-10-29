На украинско-венгерской границе заработала система сбора биометрических данных

С 28 октября на всех функционирующих пунктах пропуска на границе между Украиной и Венгрией внедрена европейская система въезда/выезда (Entry/Exit System, EES). Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГНСУ).

Система EES предусматривает сбор биометрических данных граждан третьих стран (в число которых относятся и украинцы) при пересечении границы Европейского Союза.

Цель

Внедрение EES призвано:

Ускорить пограничный контроль.

Увеличить безопасность на границе.

Обеспечить четкий учет сроков пребывания иностранцев в ЕС.

По данным венгерской стороны, система начала действовать поэтапно. Ранее она уже была запущена в пунктах пропуска «Берегшурань — Лужанка» (с 12 октября) и «Захонь — Чоп» (с 21 октября).

ГНСУ обращает внимание граждан на то, что функционирование EES не влияет на общий порядок пересечения границы.

Граждан просят учитывать эту информацию при планировании путешествий.

