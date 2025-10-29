Multi от Минфин
українська
29 октября 2025, 12:35 Читати українською

Банк Индии возвращает золото домой: более 65% резервов уже внутри страны

Банк Индии теперь держит более 65% своих золотых резервов внутри страны — почти вдвое больше, чем четыре года назад, ускорив возврат металла после того, как западные страны заморозили резервы россии после начала полномасштабной войны с Украиной. Об этом пишет Bloomberg.

Банк Индии теперь держит более 65% своих золотых резервов внутри страны — почти вдвое больше, чем четыре года назад, ускорив возврат металла после того, как западные страны заморозили резервы россии после начала полномасштабной войны с Украиной.
Индия возвращает золото

В первые шесть месяцев финансового года, начавшегося в апреле, Банк Индии вернул почти 64 тонны золота, говорится в полугодовом отчете по валютным резервам, опубликованном во вторник.

В стоимостном выражении доля золота в общих резервах на конец сентября составила 13,92% против 11,70% на конец марта. Обычно часть золота Банка Индии хранит за рубежом — в Банке Англии и Банке международных расчетов.

На конец сентября у Банка было 880 тонн золота, из них 576 тонн — на хранении внутри страны. Это исторический максимум.

Банк Индии не объяснил причины сдвига, но некоторые экономисты предполагают, что речь может идти об усилении контроля над золотыми активами страны после того, как страны G7, включая США, и Европейский союз в 2022 году изъяли резервы россии.

За последние четыре года центробанк Индии репатриировал почти 280 тонн золота. Министр финансов Нирмала Ситхараман в прошлом месяце сказала, что Банк принимает «очень взвешенное решение» о диверсификации резервов.

«Раз у нас есть возможности для хранения, почему бы не вернуть его?» — сказал Гаурава Капур, главный экономист IndusInd Bank Ltd. «Многие центробанки так и делают», — добавил он, отметив, что «в такие неопределенные времена разумно держать золото у себя».

Резервы Индии

Банк Индии также входит в число крупнейших покупателей золота в мире, стремясь снизить зависимость от доллара США и связанных с ним активов. Он планомерно сокращает портфель трежерис — процесс начался еще до того, как Трамп ввел 50%-ные тарифы против Индии за закупки российской нефти.

Совокупные валютные резервы Индии на 17 октября составляли $702,3 млрд — четвертый показатель в мире.

Почему государства копят золото?

Причин множество, но их можно свести к нескольким ключевым моментам. Во-первых, золото — это резерв доверия.

В периоды нестабильности на рынках или геополитических событий наличие золота дает уверенность. Оно показывает, что у страны есть материальные активы, не зависящие от решений других правительств или колебаний финансовых рынков.

В 2025 году видно, как глобальная экономическая неопределенность подталкивает инвесторов к золоту, и центральные банки следуют его примеру. Это по сути своей безопасное убежище, помогающее диверсифицировать национальные портфели.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», цена золота упала ниже ключевого уровня $4000 за унцию, продолжая самую глубокую распродажу за более чем десятилетие. Главной причиной стало снижение спроса на защитные активы на фоне прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, что дает надежду на стабилизацию мировой экономики.

Источник: Минфин
