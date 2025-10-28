Золото упало ниже $4000 на фоне восстановления спроса на рисковые инвестиции

Цена золота упала ниже ключевого уровня $4000 за унцию, продолжая самую глубокую распродажу за более чем десятилетие. Главной причиной стало снижение спроса на защитные активы на фоне прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, что дает надежду на стабилизацию мировой экономики. Об этом сообщает Bloomberg.

Падение продолжается

Цена золота опускалась до отметки $3902 за унцию. Это стало продолжением резкого разворота на прошлой неделе, который оборвал стремительное ралли из-за опасений, что рынок стал «перегретым». Напомним, только в прошлый понедельник золото обновило исторический максимум чуть выше $4380 за унцию.

Надежда на торговое соглашение

Катализатором падения стали новости об успешных переговорах между торговыми представителями США и Китая. Стороны достигли предварительного соглашения по ряду вопросов, подготавливая почву для финализации соглашения между президентом Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на саммите на этой неделе. Соглашение между двумя крупнейшими экономиками мира может ослабить экономические риски и геополитическую напряженность, которые ранее подпитывали спрос на золото.

Предыдущее ралли было вызвано так называемой «торговлей на обесценивании» (когда инвесторы покупают золото из-за потери доверия к валютам и госдолгу) и ставками на снижение процентных ставок ФРС США. Это привлекло на рынок розничных спекулянтов и привело к состоянию «перекупленности». Несмотря на текущее падение, с начала года золото все еще подорожало более чем на 50%, в значительной степени благодаря активным закупкам мировыми центральными банками.