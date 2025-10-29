Гендиректор BlackRock считает криптовалюту и золото «активами страха»

Генеральный директор BlackRock Ларри Финк заявил, что инвесторы массово переходят к альтернативным активам — драгоценным металлам и криптовалютам — на фоне растущих опасений по поводу увеличения государственного долга во всем мире. Как сообщает Bloomberg, Финк выступил с этим заявлением на конференции Future Investment Initiative (FII) в Эр-Рияде — крупном ежегодном международном форуме, который часто называют «Давосом в пустыне» из-за его масштаба и состава участников.

Активы страха

«Владение криптовалютными активами или золотом — это активы страха, — сказал Финк. — Вы владеете этими активами, потому что боитесь обесценивания своих активов. Вы беспокоитесь о своей финансовой безопасности. Вы беспокоитесь о своей физической безопасности».

Эти комментарии прозвучали на фоне растущего интереса инвесторов к так называемой «стратегии обесценивания» (debasement trade), основанной на ожидании снижения реальной стоимости традиционных валют. В ее рамках инвесторы сокращают позиции в государственных облигациях и в таких валютах, как доллар, иена и евро, одновременно наращивая вложения в золото, серебро и криптовалюты. Термин «обесценивание» восходит к историческим примерам, когда правители, включая Генриха VIII и Нерона, разбавляли золотые и серебряные монеты дешевыми металлами, например медью, замечает Bloomberg.

Несмотря на этот сдвиг в настроениях, Финк подчеркнул, что США остаются основным направлением для инвестиций, даже несмотря на частичную фиксацию прибыли и сокращение позиций по американским активам в начале года. По его словам, большинство глобальных инвесторов считают, что США «будут местом, где стоит сохранять значительную долю портфеля в течение следующих 18 месяцев».

Как отмечает Bloomberg, Финк участвовал в панельной дискуссии FII вместе с другими представителями Уолл-стрит: в частности, главой Goldman Sachs Дэвидом Соломоном и руководителем JPMorgan Chase Джейми Даймоном. Однако, если Даймон назвал рост бюджетных дефицитов главной проблемой, то Финка, по его словам, больше всего беспокоит зависимость США от иностранных покупателей долларовых активов.

«Мы по-прежнему являемся страной, которой необходимо, чтобы 30−35 % всех продаж казначейских облигаций шли за рубеж, и, на мой взгляд, это самая большая проблема на сегодняшний день, — сказал Финк. — Нам повезло, что инвесторы хотят вкладываться в доллары США, в экономику США. Но если это когда-нибудь изменится, последствия будут мультипликативными из-за зависимости от продаж долларовых активов иностранцам».

Билл Акман из Pershing Square Holdings в свою очередь отметил, что ключом к предотвращению будущих рисков станет внимание к росту активов. Финк добавил, что более активное привлечение частного капитала может ускорить рост экономики США до 3 %.

«Я не беспокоюсь о нашей платежеспособности, хотя хотел бы видеть более медленный рост наших обязательств», — сказал Акман.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», цена золота упала ниже ключевого уровня $4000 за унцию, продолжая самую глубокую распродажу за более чем десятилетие. Главной причиной стало снижение спроса на защитные активы на фоне прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, что дает надежду на стабилизацию мировой экономики.