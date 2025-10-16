Расследование FT: как компании Трампа заработали $1 млрд на криптовалюте

Американский президент Дональд Трамп и его семья создали быстрорастущую империю цифровых активов, которая процветает благодаря благоприятной для отрасли политике администрации. Такой вывод делает The Financial Times по результатам своего расследования. «Мынфин» приводит сокращенную версию материала.

В прошлом году, когда Дональд Трамп сталкивался с юридическими проблемами, он утверждал, что его финансовые ресурсы истощаются. Тогда еще будущий президент заявил: если штраф в размере $500 млн не будет уменьшен до $100 млн, ему придется продать свои активы в сфере недвижимости.

Как президентский пост помог Трампу увеличить доход

Однако после переизбрания финансовая ситуация Трампа значительно улучшилась. Он заработал миллионы на продаже брендированных товаров: Библия, одеколон, кроссовки и гитары с автографами.

Кроме того, он получил значительные доходы от социальных сетей и новостных ресурсов, которые выплатили ему значительные средства по результатам исков, возбужденных против них Трампом. Его жена Мелания подписала контракт с Amazon на создание документального фильма на $40 млн, что значительно превышает стандартные расценки в индустрии.

Особое место в заработках Трампа занимает его криптовалютная империя, созданная при его личном и его семьи активном участии. За последний год эти проекты принесли более $1 млрд прибыли до вычета налогов, во многом благодаря благоприятной для отрасли политике администрации.

Расчёты FT учитывают только реализованную прибыль, но криптовалютные проекты также значительно увеличили состояние Трампа на бумаге. Например, его доля в Trump Media & Technology Group, управляющей Truth Social и биткоин-казначейством, оценивается в $1,9 млрд.

Эрик Трамп подтвердил, что реальные доходы могут быть ещё выше. Криптовалютная империя Трампа состоит из множества непрозрачных предприятий, включая цифровые коллекционные карточки, мемкоины, стейблкоины и децентрализованные финансовые платформы. Все они говорят о своей связи с семьёй президента.

Заработки на крипте

Криптовалютные предприятия Трампа принесли более $1 млрд.

Доход по токенам по состоянию на 9 октября

Источник: анализ данных блокчейна, проведенный FT

Доходы от этих проектов привлекли крупных иностранных инвесторов, включая миллиардеров и организации, связанные с государствами. Среди них оказался и человек, ранее подвергавшийся расследованиям со стороны американских властей.

Во время своего президентства Трамп выполнил обещание стать «первым президентом, поддерживающим криптовалюту». Он инициировал создание национального резерва биткоинов и назначил на ключевые позиции в регулирующих органах США лиц, дружественно настроенных к криптовалютам. Под его руководством Комиссия по ценным бумагам и биржам прекратила расследование крупных криптовалютных компаний.

За последние девять месяцев цена биткоина неоднократно достигала рекордных значений, а компании, покинувшие США при администрации Джо Байдена, вернулись на рынок. Руководители криптовалютных компаний были встречены в Белом доме с распростёртыми объятиями.

Почему Трамп увлекся ктиптовалютой

Трамп не сразу стал сторонником криптовалют. В годы, предшествовавшие его предвыборной кампании 2024 года, он называл криптовалюты «основанными на воздухе», а биткоин — «аферой». На определённом этапе он даже назвал криптовалюту антиамериканской из-за её способности конкурировать с долларом.

Однако во время предвыборной кампании прошлого года Трамп изменил свою позицию. Он критиковал банки Уолл-стрит, утверждая, что его бизнес лишили финансирования по политическим причинам. Это, по словам Эрика Трампа, стало одной из причин обращения к криптовалютной индустрии.

Во время предвыборной кампании Трамп пообещал положить конец «крестовому походу Байдена против криптовалют», уволить председателя SEC Гэри Генслера в первый же день своего президентства и создать национальный резерв биткоинов в США. «Правила будут писать люди, которые любят вашу отрасль, а не ненавидят её», — заявил он на криптоконференции в Нэшвилле в июле 2024 года.

Как менялась государственная позиция США к рынку криптовалют при Трампе

Администрация Трампа продемонстрировала значительный сдвиг в отношении к криптовалютам, который контрастировал с более осторожной политикой администрации Байдена. В то время как администрация Байдена опасалась волатильности цен и потенциального мошенничества в сфере криптовалют, Трамп активно поддерживал этот сектор, что привело к росту цен на биткоин и другие токены.

Во время президентства Трампа правоохранительные органы США смягчили свою позицию в отношении криптовалютных компаний. Например, Сэм Бэнкман-Фрид из FTX, обвинённый в мошенничестве и отмывании денег, был заключён под стражу, но позже ситуация изменилась.

Поддержка Трампа криптовалютного сектора привлекла значительные средства в его предвыборную кампанию и фонд инаугурации. В 2023 году криптоинвесторы создали Super Pac под названием Fairshake, который собрал более $260 млн для поддержки кандидатов в Конгресс, выступающих за криптовалюты. При этом, почти в два раза больше средств было направлено на поддержку республиканцев, чем демократов.

Сразу после вступления в должность Трамп начал активно продвигать криптовалюты. В день своей инаугурации он назначил на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Пола Аткинса, сторонника криптовалют. С тех пор SEC прекратила или урегулировала дела с некоторыми спонсорами инаугурации, включая Coinbase, Ripple Labs и Consensys.

Для стимулирования развития криптовалютного рынка Трамп подписал указ, разрешающий американцам инвестировать часть своих пенсионных накоплений в цифровые активы. Также было отменено регулирование, ограничивающее участие крупных банков в криптовалютных операциях.

Кроме того, Трамп помиловал создателя Silk Road Росса Ульбрихта и сотрудников криптовалютной биржи BitMEX, что было воспринято в отрасли положительно.

Инвесторы встретили новый подход к криптовалютам с энтузиазмом, что привело к значительному росту цен на биткоин и другие токены. Семейный бизнес Трампа также активно инвестировал в криптовалюты, скупая биткоины и запуская различные проекты, чтобы извлечь выгоду из роста цен.

Ктриптопроекты Трампа

Перед вступлением в должность Трамп запустил мемкоины, связанные со своей персоной и его женой Меланией. Анализ, проведённый FT, показал, что эти токены, не имеющие конкретной цели, кроме спекуляций, принесли около $427 млн в виде продаж и торговых комиссий.

При этом, точное распределение прибыли от мемкоинов остаётся неизвестным. На официальном сайте «Get Trump Memes» указано, что компаниям, связанным с Трампом, принадлежит 80% предприятия, а единственной компанией, упомянутой на сайте $MELANIA, является семейная компания Трампа MKT World.

Президент Трамп использовал свои полномочия для продвижения криптовалютных проектов. В начале года стоимость токена $TRUMP снизилась, но ситуация изменилась, когда Трамп анонсировал частный ужин в одном из своих гольф-клубов для 220 крупнейших держателей мемкоина в мае.

Трамп сам заработал сотни миллионов на World Liberty Financial, компании, основанной его сыновьями и представителем Стива Уиткоффа. Эта компания выпускает два токена: WLFI, дающий право голоса, и стейблкоин, привязанный к доллару, USD1.

FT оценивает доходы компании от продажи токена WLFI в $550 млн, а от стейблкоина USD1 — в $2,71 млрд.

Для поддержания стоимости USD1 компания должна хранить активы, что не приносит немедленной прибыли, но при инвестировании в краткосрочные американские долговые обязательства могла бы заработать около $40 млн на процентах и комиссиях.

DT Marks DEFI LLC, принадлежащая семье Трамп, изначально владела 75% акций World Liberty Financial, а сейчас её доля составляет 38%. Детали продажи неизвестны.

В своей финансовой декларации за 2024 год Трамп указал доход в $57,3 млн от World Liberty Financial. Также Трамп заработал миллионы на продаже цифровых карточек с его изображением в костюме супергероя или за рулём мотоцикла.

Даже компании Трампа, не связанные с криптовалютами, получили выгоду. Trump Media & Technology Group, потеряв 401 миллион в 2024 году, переключилась на криптовалюты и привлекла миллиарды для покупки токенов, запустив несколько биткоин-фондов. Это принесло компании доход более $3 млрд, из которых более половины принадлежит Трампу (его доля составляет почти 53%).

Большинство криптовалютных активов Трампа управляются безотзывным трастом, который защищает президента от неправомерных действий, согласно утверждению Белого дома. Однако Трамп не передал активы в «слепой» траст, а остался его единственным бенефициаром, что позволяет ему использовать их после ухода с поста.

Один из менее известных, но важных примеров взаимодействия Трампа с миром криптовалют связан с Джастином Саном, криптомиллиардером китайского происхождения, которого Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила в мошенничестве и манипулировании рынком. После прошлогодних выборов он вложил $75 млн в компанию World Liberty Financial.

Спустя три месяца SEC, находившаяся тогда под контролем администрации Трампа, приостановила дело против Sun, чтобы рассмотреть возможность его урегулирования. Сан отреагировал на это событие с оптимизмом, используя серию смайликов для рукопожатия.

В мае он встретился с президентом в его гольф-клубе в Вирджинии. Sun также стал одним из самых активных промоутеров мемкоина $TRUMP, заявив о намерении вложить ещё 100 миллионов долларов в эту криптовалюту.

Сан утверждает, что его интерес к проектам, связанным с Трампом, объясняется его позитивным отношением к политике администрации США в области регулирования криптовалют, а также поддержкой этой технологии со стороны президента и его кабинета. Белый дом, в свою очередь, заявляет, что поддерживает развитие криптовалют, которые, по их мнению, демократы несправедливо критикуют, стремясь подорвать позиции США как мирового лидера в этой сфере.

Международные инвесторы слетаются на криптопроекты Трампа

Международные инвесторы, включая представителей государственных структур, также проявляют интерес к криптовалютным проектам, связанным с Трампом. Например, инвестиционная компания MGX из Абу-Даби в начале года приобрела стейблкоин, поддерживаемый Трампом, на сумму $2 млрд. Китайская компания GD Culture Group объявила о планах привлечь $300 млн для покупки биткоина и мемкоина $TRUMP.

В июне фонд Aqua 1 Foundation из ОАЭ стал крупнейшим инвестором компании World Liberty Financial, вложив $100 млн в цифровые токены, выпущенные этой компанией.

Трамп продолжает извлекать политическую выгоду из криптовалютных пожертвований. За первую половину 2025 года Super Pac Трампа получил не менее $41 млн от криптовалютных инвесторов, что позволило ему финансировать кандидатов, поддерживающих его платформу, на предстоящих промежуточных выборах.

World Liberty Financial также поддерживает новую группу Digital Freedom Fund Pac, цель которой — продвигать криптовалютную концепцию президента Трампа. Криптовалютные миллиардеры близнецы Уинклвосс пожертвовали этой группе биткоины на сумму $21 млн, а криптовалютная биржа Kraken внесла вклад в размере $1 млн.

Как зарабатывает на крипте окружение президента

От возрождения криптовалют значительную выгоду могут получить и члены кабинета министров. Брокерская компания Cantor Fitzgerald, которой владеет сын министра торговли Говарда Лютника, Брэндон, обладает крупными активами в биткоинах. Более того, компания является главным хранителем миллиардов долларов в казначейских облигациях США, которые принадлежат Tether, крупнейшей в мире компании, занимающейся стейблкоинами.

По заявлению Министерства торговли, министр полностью соблюдал условия своего согласия о соблюдении этических норм, включая продажу активов и отказ от участия в сделках.

Вице-президент Джей Ди Вэнс, выступавший на конференции по биткоину, также владел криптовалютами, согласно опубликованной финансовой отчётности. То же самое касается федерального директора по жилищному строительству Билла Пулте.

Стив Уиткофф, давний друг президента и назначенный посланником США на Ближнем Востоке, а также его сыновья Зак и Алекс, совместно основавшие World Liberty Financial, владеют 3,75 млрд токенов WLFI, оцениваемых в $530 млн. Уиткоффы и ещё одна компания получат 25 % доходов от платформы.