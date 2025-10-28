Банки и другие финансовые учреждения будут обязаны применять специальные лимиты на платежные операции и ограничивать количество счетов для клиентов, внесенных в новый «реестр дропов». Аналогичные ограничения, в частности на объемы приема платежей (эквайринга), будут действовать и для торговцев, попавших в этот реестр. Размер всех лимитов будет определять Национальный банк Украины. Такие нормы содержит законопроект о создании «реестра дропов», внесенный в Верховную Раду 28 октября.
Банки введут лимиты на операции для лиц из «реестра дропов»: НБУ определит ограничения — законопроект
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Обязательные ограничения для фигурантов реестра
Законопроект, разработанный депутатами совместно с НБУ, предусматривает создание «реестра лиц, операции которых подлежат усиленному контролю». Банки будут вносить в него данные об обнаруженных «дропах» и компаниях, использовавших мискодинг.
Ключевым следствием попадания в реестр станет обязательное применение ограничений со стороны всех поставщиков платежных услуг (банков, платежных систем, операторов электронных кошельков):
Для физических лиц («дропов»):
- Будут установлены лимиты на проведение платежных операций.
- Будет действовать ограничение на количество платежных карт, текущих счетов и электронных кошельков, которые можно открыть у одного поставщика услуг.
Для торговцев (бизнеса):
- Также будут применяться лимиты на проведение платежных операций.
- Будут введены ограничения на объемы операций эквайринга (приема карточных платежей).
Размер всех этих лимитов (как для физических лиц, так и для торговцев) будет определять Национальный банк Украины. Банки будут обязаны проверять клиентов по реестру и автоматически применять соответствующие ограничения.
Напомним, что 28 октября группа народных депутатов внесла законопроект о «реестре дропов».
Контекст
Установление обязательных лимитов на операции и количество счетов для лиц и компаний из «реестра дропов» является прямым ударом по инфраструктуре теневых финансовых потоков. Если раньше банки могли применять (или не применять) определенные ограничения по своему усмотрению в рамках финмониторинга, то теперь это станет их прямой обязанностью с четко определенными НБУ параметрами.
Это делает схемы с использованием «дропов» и мискодинга значительно менее привлекательными и более сложными в реализации. Ограничения на объемы эквайринга для недобросовестных торговцев также напрямую ударяют по их способности принимать большие объемы «серых» платежей.
Комментарии - 1
Навіщо паритись з реєстром і т.п., зараз половина супермаркетів торгує на одній касі з 2 ФОП, а на касі що рядом теж 2 ФОП причому вже інші. Вже попадались навіть ті шо: «у вас буде 3 оплати». 🤑
Дропів вони шукають 🤡.