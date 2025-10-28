Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
28 октября 2025, 19:45 Читати українською

Банки введут лимиты на операции для лиц из «реестра дропов»: НБУ определит ограничения — законопроект

Банки и другие финансовые учреждения будут обязаны применять специальные лимиты на платежные операции и ограничивать количество счетов для клиентов, внесенных в новый «реестр дропов». Аналогичные ограничения, в частности на объемы приема платежей (эквайринга), будут действовать и для торговцев, попавших в этот реестр. Размер всех лимитов будет определять Национальный банк Украины. Такие нормы содержит законопроект о создании «реестра дропов», внесенный в Верховную Раду 28 октября.

Банки и другие финансовые учреждения будут обязаны применять специальные лимиты на платежные операции и ограничивать количество счетов для клиентов, внесенных в новый «реестр дропов».

Обязательные ограничения для фигурантов реестра

Законопроект, разработанный депутатами совместно с НБУ, предусматривает создание «реестра лиц, операции которых подлежат усиленному контролю». Банки будут вносить в него данные об обнаруженных «дропах» и компаниях, использовавших мискодинг.

Ключевым следствием попадания в реестр станет обязательное применение ограничений со стороны всех поставщиков платежных услуг (банков, платежных систем, операторов электронных кошельков):

Для физических лиц («дропов»):

  • Будут установлены лимиты на проведение платежных операций.
  • Будет действовать ограничение на количество платежных карт, текущих счетов и электронных кошельков, которые можно открыть у одного поставщика услуг.

Для торговцев (бизнеса):

  • Также будут применяться лимиты на проведение платежных операций.
  • Будут введены ограничения на объемы операций эквайринга (приема карточных платежей).

Размер всех этих лимитов (как для физических лиц, так и для торговцев) будет определять Национальный банк Украины. Банки будут обязаны проверять клиентов по реестру и автоматически применять соответствующие ограничения.

Напомним, что 28 октября группа народных депутатов внесла законопроект о «реестре дропов».

Контекст

Установление обязательных лимитов на операции и количество счетов для лиц и компаний из «реестра дропов» является прямым ударом по инфраструктуре теневых финансовых потоков. Если раньше банки могли применять (или не применять) определенные ограничения по своему усмотрению в рамках финмониторинга, то теперь это станет их прямой обязанностью с четко определенными НБУ параметрами.

Это делает схемы с использованием «дропов» и мискодинга значительно менее привлекательными и более сложными в реализации. Ограничения на объемы эквайринга для недобросовестных торговцев также напрямую ударяют по их способности принимать большие объемы «серых» платежей.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
matroskin
matroskin
28 октября 2025, 20:01
#
🤣🤣🤣
Навіщо паритись з реєстром і т.п., зараз половина супермаркетів торгує на одній касі з 2 ФОП, а на касі що рядом теж 2 ФОП причому вже інші. Вже попадались навіть ті шо: «у вас буде 3 оплати». 🤑
Дропів вони шукають 🤡.
