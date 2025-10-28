Банки введут лимиты на операции для лиц из «реестра дропов»: НБУ определит ограничения — законопроект

Банки и другие финансовые учреждения будут обязаны применять специальные лимиты на платежные операции и ограничивать количество счетов для клиентов, внесенных в новый «реестр дропов». Аналогичные ограничения, в частности на объемы приема платежей (эквайринга), будут действовать и для торговцев, попавших в этот реестр. Размер всех лимитов будет определять Национальный банк Украины. Такие нормы содержит законопроект о создании «реестра дропов», внесенный в Верховную Раду 28 октября.

Обязательные ограничения для фигурантов реестра

Законопроект, разработанный депутатами совместно с НБУ, предусматривает создание «реестра лиц, операции которых подлежат усиленному контролю». Банки будут вносить в него данные об обнаруженных «дропах» и компаниях, использовавших мискодинг.

Ключевым следствием попадания в реестр станет обязательное применение ограничений со стороны всех поставщиков платежных услуг (банков, платежных систем, операторов электронных кошельков):

Для физических лиц («дропов»):

Будут установлены лимиты на проведение платежных операций.

Будет действовать ограничение на количество платежных карт, текущих счетов и электронных кошельков, которые можно открыть у одного поставщика услуг.

Для торговцев (бизнеса):

Также будут применяться лимиты на проведение платежных операций.

Будут введены ограничения на объемы операций эквайринга (приема карточных платежей).

Размер всех этих лимитов (как для физических лиц, так и для торговцев) будет определять Национальный банк Украины. Банки будут обязаны проверять клиентов по реестру и автоматически применять соответствующие ограничения.

Контекст

Установление обязательных лимитов на операции и количество счетов для лиц и компаний из «реестра дропов» является прямым ударом по инфраструктуре теневых финансовых потоков. Если раньше банки могли применять (или не применять) определенные ограничения по своему усмотрению в рамках финмониторинга, то теперь это станет их прямой обязанностью с четко определенными НБУ параметрами.

Это делает схемы с использованием «дропов» и мискодинга значительно менее привлекательными и более сложными в реализации. Ограничения на объемы эквайринга для недобросовестных торговцев также напрямую ударяют по их способности принимать большие объемы «серых» платежей.