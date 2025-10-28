Свириденко: Украина стремится стать региональным хабом для криптокомпаний

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 октября 2025, 16:10 Читати українською

Свириденко: Украина стремится стать региональным хабом для криптокомпаний

Украинское правительство последовательно работает над созданием регулируемого рынка виртуальных активов, который бы соответствовал европейским стандартам и одновременно способствовал развитию отечественных инновационных компаний. Ключевой законопроект, устанавливающий правила игры, уже прошел первое чтение в парламенте. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в комментарии Forbes Ukraine.

Украинское правительство последовательно работает над созданием регулируемого рынка виртуальных активов, который бы соответствовал европейским стандартам и одновременно способствовал развитию отечественных инновационных компаний.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Европейские правила игры

По словам премьера, законопроект № 10225-д, принятый в первом чтении 24 апреля 2025 года, закладывает основы для «понятных и прогнозируемых правил игры для участников крипторынка».

«Его ключевые положения соответствуют требованиям европейского регламента», — отметила Юлия Свириденко, имея в виду MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation).

Важным элементом нового регулирования станет создание отдельного специализированного регулятора. Его определит правительство, и он будет действовать в рамках четко определенных полномочий. По мнению Свириденко, это позволит обеспечить эффективный надзор за рынком и наладить «диалоговое, партнерское взаимодействие между государством и рынком».

Открытость к сотрудничеству

Глава правительства подчеркнула амбиции Украины стать центром притяжения для компаний, работающих в сфере блокчейна и криптовалют.

«Украина стремится стать региональным хабом для блокчейн- и криптокомпаний, и мы открыты к системному сотрудничеству с международными фондами, биржами и локальными стартапами, чтобы выстроить экосистему доверия и инноваций», — констатировала Юлия Свириденко.

Незавершенное законодательство

Стоит отметить, что путь к полноценному запуску регулируемого крипторынка еще не завершен. Хотя рамочный закон «О виртуальных активах» был одобрен еще в феврале 2022 года (после преодоления вето президента), для его реализации необходимы изменения в Налоговый кодекс, которые бы урегулировали налогообложение операций с виртуальными активами.

Соответствующий законопроект о налогообложении Верховная Рада поддержала в первом чтении в сентябре этого года. По предположению народного депутата Ольги Василевской-Смаглюк, второе чтение может состояться уже в ноябре. Однако председатель финансового комитета Даниил Гетманцев ранее отмечал, что перечень вопросов, требующих доработки ко второму чтению, остается значительным.

Мониторинг обменников. Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
zephyr
zephyr
28 октября 2025, 16:22
#
Только в MiCa- налогом облагается прирост капитала, а в украинской версии- просто доход. В ЕС, если ты 1к евро завёл, 1.2к вывел- заплатишь за 0.2к, в Украине- полный налог от дохода. Неужели такая **** премьерка и гусьманцев? Или всё же цель законопроекта- просто побрить хомяков локальных?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами