Свириденко: Украина стремится стать региональным хабом для криптокомпаний

Украинское правительство последовательно работает над созданием регулируемого рынка виртуальных активов, который бы соответствовал европейским стандартам и одновременно способствовал развитию отечественных инновационных компаний. Ключевой законопроект, устанавливающий правила игры, уже прошел первое чтение в парламенте. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в комментарии Forbes Ukraine.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Европейские правила игры

По словам премьера, законопроект № 10225-д, принятый в первом чтении 24 апреля 2025 года, закладывает основы для «понятных и прогнозируемых правил игры для участников крипторынка».

«Его ключевые положения соответствуют требованиям европейского регламента», — отметила Юлия Свириденко, имея в виду MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation).

Важным элементом нового регулирования станет создание отдельного специализированного регулятора. Его определит правительство, и он будет действовать в рамках четко определенных полномочий. По мнению Свириденко, это позволит обеспечить эффективный надзор за рынком и наладить «диалоговое, партнерское взаимодействие между государством и рынком».

Открытость к сотрудничеству

Глава правительства подчеркнула амбиции Украины стать центром притяжения для компаний, работающих в сфере блокчейна и криптовалют.

«Украина стремится стать региональным хабом для блокчейн- и криптокомпаний, и мы открыты к системному сотрудничеству с международными фондами, биржами и локальными стартапами, чтобы выстроить экосистему доверия и инноваций», — констатировала Юлия Свириденко.

Незавершенное законодательство

Стоит отметить, что путь к полноценному запуску регулируемого крипторынка еще не завершен. Хотя рамочный закон «О виртуальных активах» был одобрен еще в феврале 2022 года (после преодоления вето президента), для его реализации необходимы изменения в Налоговый кодекс, которые бы урегулировали налогообложение операций с виртуальными активами.

Соответствующий законопроект о налогообложении Верховная Рада поддержала в первом чтении в сентябре этого года. По предположению народного депутата Ольги Василевской-Смаглюк, второе чтение может состояться уже в ноябре. Однако председатель финансового комитета Даниил Гетманцев ранее отмечал, что перечень вопросов, требующих доработки ко второму чтению, остается значительным.

Мониторинг обменников. Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua