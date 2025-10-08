Tesla выпустила «доступные» версии своих популярных моделей — SUV Model Y и седана Model 3. Однако цены оказались слишком высокими, чтобы компенсировать потерю налоговых льгот на электромобили в США ($7,5 тыс.), срок действия которых истек 30 сентября. Об этом пишет «Укравтопром».
Tesla выпустила доступные версии своих самых популярных моделей
Цена на авто
- Цена самой дешевой Model 3 Standard в США составит $36990, что на $5500 меньше предыдущей.
- Цена Model Y Standard — $39990 (-5000 долларов).
«В бюджетных версиях нет автопилота Autosteer, подогрева сидений, сенсорного экрана для задних пассажиров, адаптивных фар, а салон украшен тканью», — говорится в сообщении.
Запас хода Model Y Standard на 10% меньше премиум версии.
Обе модели оснащены батареей на 69 кВт∙ч. Запас хода Tesla Model 3 Standard и Model Y Standard — 516 км.
