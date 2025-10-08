Tesla выпустила доступные версии своих самых популярных моделей

Tesla выпустила «доступные» версии своих популярных моделей — SUV Model Y и седана Model 3. Однако цены оказались слишком высокими, чтобы компенсировать потерю налоговых льгот на электромобили в США ($7,5 тыс.), срок действия которых истек 30 сентября. Об этом пишет «Укравтопром».