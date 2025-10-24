BlaBlaCar снизил максимальный сервисный сбор на 13% после вмешательства АМКУ

Оператор сервиса совместных поездок BlaBlaCar в Украине, ООО «И-Тревелс», снизил максимальный лимит своего сервисного сбора на 13%. Это решение было принято 10 октября в рамках исполнения рекомендаций Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). 23 октября АМКУ официально признал эти рекомендации исполненными.

По оценкам АМКУ, снижение сбора обеспечит украинским потребителям до 5 миллионов гривен годовой экономии.

Компания также улучшила прозрачность своих услуг, обновив условия использования возврата сервисного сбора пассажирам и детализировав на сайте четкие алгоритмы возврата средств.

Напомним

В декабре 2024 года АМКУ рекомендовал BlaBlaCar прекратить сбор сборов без надлежащего экономического обоснования и уточнить условия его возвращения. В течение 2025 года «И-Тревелс» сотрудничал с Комитетом, привлекая к процессу свою материнскую компанию Comuto SA.

В марте АМКУ наложил штраф на BlaBlaCar в размере 424 486 гривен за несвоевременное предоставление информации.