Почему «управляемо девальвировать» гривну, как требует МВФ, не получится

В прессе уже появилась информация, что МВФ требует «управляемо девальвировать» гривну, а НБУ выступает против этого, опасаясь за макростабильность. В чем заключается реальная проблема, на своей странице в Фейсбуке рассуждает Богдан Данилишин , заведующий кафедрой Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана.

О первопричине проблемы

Следовало бы напомнить обществу первопричину этой проблемы. В 2023 г. НБУ отменил режим фиксированного валютного курса и ввел валютный режим «гибкого курса».

В рамках «гибкого» валютного режима не может быть и речи о какой-либо «управляемой девальвации», поскольку это противоречит самой философии этого режима.

Когда на валютном рынке нет якоря, то есть ни фиксации, ни даже валютного коридора (как в Аргентине), то понятно, что такая «управляемая девальвация» повлечет за собой всплеск валютного спроса, поскольку разбалансирует валютные ожидания участников рынка. Которые не будут понимать, где остановится НБУ в своей «управляемой девальвации» в условиях структурного валютного дефицита в размере 45 млрд. дол. США в год.

Теперь эта «валютная гибкость» становится, как некоторые считают, проблемой в вопросе параметров новой программы МВФ.

Об альтернативном решении

В рамках режима фиксированного курса — фиксированные девальвации являются нормальным инструментом. Поскольку фиксация на новом уровне означает появление нового якоря.

Более того, тот факт, что в НБУ опасаются «управляемой девальвации», говорит о беспомощности их политики «привлечения гривневых активов» и «инфляционного таргетирования». И здесь кроется еще одна неадекватная позиция НБУ. А именно — неадекватный инфляционный таргет! Я об этом писал и говорил еще в 2017 году.

Несмотря на колоссальные структурные шоки, НБУ так и не пересмотрел свой инфляционный таргет, остающийся на довоенном уровне 5% в год! За все годы никто не объяснил почему 5, а не 4 или 7?

Если бы НБУ адекватно пересмотрел свой инфляционный таргет под структурные шоки, например, установил 10−15% инфляции в год, то девальвация гривны на 10−15% не несла угрозы инфляционным целям НБУ. Тогда можно было бы устанавливать адекватные процентные ставки, которые не подавляли бы экономическую активность. Но НБУ поступил по-своему, по своей независимой логике.

Нашему Нацбанку всегда кто-то мешал добиваться инфляционных целей — трудовые мигранты, погода, правительство. На этот раз к мешающим, похоже, добавляется МВФ, который требует «управляемо девальвировать» гривну.