Цены на нефть резко выросли на фоне санкций США против российских нефтяных гигантов

Цены на нефть подскочили более чем на 3% в четверг, 23 октября, продолжая рост с предыдущей сессии. Всплеск произошел после того, как покупатели в Индии начали пересматривать свои договоренности по закупке российской нефти. Это прямая реакция на введение США санкций против крупнейших российских поставщиков — «Роснефть» и «Лукойл», сообщает Reuters.

Цены на нефть подскочили более чем на 3% в четверг, 23 октября, продолжая рост с предыдущей сессии.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости4

Цены на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3,4%, достигнув отметки $64,71 за баррель, а американская WTI прибавила 3,6%, поднявшись до $60,59 за баррель.

«Новые санкции президента Трампа, ударившие по крупнейшим российским нефтяным компаниям, направлены непосредственно на то, чтобы задушить военные доходы Кремля — шаг, который может сократить физические потоки российских баррелей и заставить покупателей перенаправить объемы на открытый рынок», — прокомментировала старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Читайте также: США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла»

Новости о санкциях, вместе с неожиданным снижением запасов нефти в США, привели к немедленному скачку цен более чем на $2 за баррель.

Индия: от крупнейшего покупателя до сокращения импорта

Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, транспортируемой по морю, после вторжения россии в 2022 году, импортировав около 1,7 миллиона баррелей в сутки за первые девять месяцев этого года.

Однако источники в отрасли сообщили, что индийские нефтеперерабатывающие компании готовы резко сократить импорт российской нефти после новых ограничений США.

По данным двух источников, крупнейший индийский покупатель российского сырья, частный Reliance Industries, планирует полностью приостановить или значительно уменьшить такие закупки.

Аналитики считают, что если Нью-Дели сократит закупки под давлением США, азиатский спрос может переместиться на американскую нефть, что соответственно повысит цены на трансатлантическом рынке.

Скептицизм и будущие факторы

Несмотря на резкий скачок, рынок демонстрирует определенный скептицизм по поводу того, приведут ли новые санкции к подлинно структурному дефициту.

«Новые санкции, безусловно, повышают ставки в отношениях между США и Россией, но я рассматриваю рост цен на нефть скорее как кратковременную реакцию рынка, а не структурное смещение», — прокомментировал Клаудио Галимберти, директор Rystad Energy.

Он добавил, что большинство санкций за последние три с половиной года не смогли существенно повлиять на объемы добычи России или ее нефтяные доходы.

Читайте также: ЕС ввел 19-й пакет санкций против россии

В краткосрочной перспективе рынки будут внимательно следить за избытком предложения от стран ОПЕК+ из-за сворачивания ограничениями добычи.

Галимберти назвал три главных фактора, за которыми следует следить в ноябре: сворачивание добычи ОПЕК+, накопление запасов Китаем и войны в Украине и на Ближнем Востоке.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
