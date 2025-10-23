Сегодня в Украине будут действовать отключения света до 23:00. Графики для Киева и области

В четверг, 23 октября, в большинстве областей Украины с 07:00 до 23:00 вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления. Об этом сообщает Укрэнерго.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Для бытовых потребителей — графики почасовых отключений объемом до трех очередей одновременно. Для промышленных потребителей — графики ограничения мощности.

Следить за актуальной информацией и графиками отключений можно на официальных страницах операторов системы распределения (облэнерго) своего региона.

Графики отключения света для Киева

Графики отключения света для Киевской области

Массированный удар по энергетике

Напомним, что в ночь на 22 октября российские военные совершили очередную массированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. После чего в большинстве регионов страны были введены аварийные отключения электроэнергии.