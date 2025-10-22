Обнародованы графики отключения света в Киеве и области

В Киеве 22 октября с 16:00 вступили в силу почасовые отключения света. В Киевской области графики начали действовать еще раньше — с 13:00. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«По команде „Укрэнерго“ Киев переходит из экстренных отключений в графики стабилизационных отключений», — говорится в сообщении компании.

Графики отключения в Киеве

Графики отключения в Киевской области

Ранее в Укрэнерго заявили, что во всех регионах, где раньше применялись аварийные отключения электроэнергии, с 16:00 введены графики почасовых отключений (ГПО).

Объем применения ГПВ — до трех очередей одновременно

«Узнать время и продолжительность отключений по вашему адресу — можете на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе», — говорится в сообщении.

Также с 16:00 до 22:00 во всех регионах Украины будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Массированный удар по энергетике

В ночь на 22 октября российские военные совершили очередную массированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. После чего в большинстве регионов страны были введены аварийные отключения электроэнергии.