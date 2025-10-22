Зеленский подписал закон о выделении дополнительных 325 миллиардов гривен на оборону

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в государственный бюджет, существенно увеличивающий финансовое обеспечение сектора безопасности и обороны. Об этом свидетельствует карточка соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

Документ предусматривает выделение дополнительных 325 миллиардов гривен на нужды обороны и безопасности.

Подробности

Как сообщила глава Бюджетного комитета Роксолана Пидласса, будут увеличены расходы для сектора нацбезопасности и обороны на 324,7 млрд грн.

Из них (исчерпывающий перечень): +210,9 млрд грн — ВСУ, +99,1 млрд — производство и закупка оружия и боеприпасов для ВСУ, +8,1 млрд грн — Национальной гвардии.

Также +4,3 млрд грн — для закупки дронов, которую осуществляет Госспецсвязи, +1,3 млрд грн — для СБУ, +918 млн грн — Государственной специальной службе транспорта, +83 млн грн — Государственной пограничной службе, +28,8 млн грн — для ГУР МО, +8 млн грн — для СВР.

Покрыть эту сумму планируется из нескольких источников:

Так, 294,3 млрд грн — международная помощь (это 6 млрд евро «безвозвратной ссуды» ERA loans, из европейской доли. Возвращать эти деньги Украине не нужно и проценты за пользование деньгами не начисляются)

Еще 10,4 млрд грн — сокращение невоенных расходов (из них наиболее существенные сокращения: 6,45 млрд — ожидаемая экономия от обслуживания государственного долга и 3 млрд — экономия на гарантийных обязательствах государства, которые в этом году не нуждаются в выплате) и почти 1 млрд грн по предложениям отдельных государственных органов.

20 млрд грн — ожидаемое увеличение поступлений от НДФЛ и военного сбора, от выплат денежного довольствия военным в ноябре-декабре (поскольку общая сумма расхода на оплату труда увеличивается, то увеличиваются и налоги от доходов физлиц).

Напомним

Во вторник, 21 октября, Верховная Рада приняла изменения в госбюджет-2025, которым предусмотрено дополнительные 325 миллиардов гривен на оборону.