Только за три квартала 2025 года компании-резиденты Дія.City перечислили более 22 миллиардов гривен налогов — это на 22% больше, чем за весь 2024 год. Об этом говорится в сообщении Минцифры.
Резиденты Дія.Сіty заплатили более 53 млрд гривен налогов с 2022 года
Детали
Сейчас в пространстве около 2 900 ведущих украинских и международных IT-компаний: сервисные гиганты GlobalLogic, SoftServe, EPAM Systems, «единороги» Grammarly, DataRobot, Lyft, Quantum Systems, Fintech-IT Group, топовые украинские продуктовые компании MacPaw, а также Nokia, Viber, Samsung многие другие.
В компаниях-резидентах работает около 130 000 ИТ-специалистов.
Условия в Дія.City являются одними из лучших в Европе и мире. Пространство помогает технологическому бизнесу работать прозрачно и эффективно благодаря:
- благоприятным налоговым условиям;
- гибким формам сотрудничества со специалистами;
- инструментам для привлечения венчурного инвестирования;
- гарантиям защиты прав интеллектуальной собственности.
