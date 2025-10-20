Резиденты Дія.Сіty заплатили более 53 млрд гривен налогов с 2022 года

Только за три квартала 2025 года компании-резиденты Дія.City перечислили более 22 миллиардов гривен налогов — это на 22% больше, чем за весь 2024 год. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Детали

Сейчас в пространстве около 2 900 ведущих украинских и международных IT-компаний: сервисные гиганты GlobalLogic, SoftServe, EPAM Systems, «единороги» Grammarly, DataRobot, Lyft, Quantum Systems, Fintech-IT Group, топовые украинские продуктовые компании MacPaw, а также Nokia, Viber, Samsung многие другие.

В компаниях-резидентах работает около 130 000 ИТ-специалистов.

Условия в Дія.City являются одними из лучших в Европе и мире. Пространство помогает технологическому бизнесу работать прозрачно и эффективно благодаря: