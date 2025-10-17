Цены на нефть падают: рынок нервничает из-за избытка предложения и новой встречи Трампа и путина

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 17 октября, и направляются к недельному падению около 3%. На настроении рынка давят прогнозы о росте излишка предложения в 2026 году, а также неожиданная новость о договоренностях между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным о новой встрече по завершению войны в Украине. Об этом сообщает Reuters.

По состоянию на 11:26 фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,7% до $60,62 за баррель, а американская WTI потеряла 0,8%, опустившись до $57,02.

Саммит Трампа и Путина усиливает неопределенность

На фоне визита украинской делегации в Белый дом с просьбой о ракетах Tomahawk, Трамп и пути неожиданно договорились о новом саммите. Встреча должна пройти в Будапеште в течение следующих двух недель.

Аналитик PVM Тамаш Варга (Tamas Varga) считает, что ожидаемая встреча лидеров может сигнализировать о потенциальном смягчении позиции США по отношению к России, что, в свою очередь, будет толкать цены на нефть вниз.

Ранее цены поддерживались украинскими ударами дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам и угрозой вторичных санкций покупателям российской нефти (в частности, Индии и Китая), но эта ситуация теперь может измениться.

Избыток и рекордный рост запасов в США

Падение цен на этой неделе также было вызвано ростом торговых напряжений между США и Китаем, что подпитало опасения относительно замедления мировой экономики и снижения спроса на энергоносители.

Дополнительным фактором давления стал прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) о росте избытка предложения в 2026 году.

Кроме того, Управление энергетической информации США (EIA) сообщило о резком росте запасов сырой нефти на 3,5 миллиона баррелей за прошедшую неделю. Это значительно превысило ожидания аналитиков, прогнозировавших рост всего на 288 тысяч баррелей.

Рост запасов в значительной степени связан со снижением загрузки нефтеперерабатывающих заводов, начавших осеннее техобслуживание.

В то же время добыча нефти в США выросла до рекордных 13,636 миллиона баррелей в день.