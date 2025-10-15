Multi от Минфин
українська
15 октября 2025, 19:36

«Дия» снова позволяет перерегистрировать авто и заменить техпаспорт онлайн: обновлены тарифы

В мобильном приложении «Дия» восстановлен функционал для перерегистрации транспортных средств и замены технического паспорта. Сервисы снова доступны, однако в связи с изменением тарифа на бланки обновлена их стоимость. Об этом сообщает Укравтопром.

В мобильном приложении «Дия» восстановлен функционал для перерегистрации транспортных средств и замены технического паспорта.
Фото: sumy.tax.gov.ua

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Перерегистрация авто

Для перерегистрации авто общая стоимость услуги состоит из нескольких частей. Сама услуга перерегистрации стоит 350 грн.

Если пользователь выбирает физическое свидетельство, это добавляет 606 грн в стоимость, тогда как только цифровое свидетельство бесплатно.

Выбор номерных знаков варьируется: бесплатно или 360 грн за выбор из существующих комбинаций, а платные комбинации стоят от 2 000 до 80 000 грн.

Изготовление физических номеров стоит 160 грн, а доставка через Укрпочту — 294 грн.

Замена техпаспорта

Стоимость замены техпаспорта также зависит от формата:

  • За пластиковый техпаспорт вместе с цифровым придется заплатить 956 грн.
  • Если выбирается только цифровой техпаспорт, услуга стоит 350 грн.

Напомним

«Минфин» писал, что с 13 октября 2025 года в «Дие» временно стали недоступными услуги замены свидетельства о регистрации (техпаспорта) и перерегистрации (купли-продажи) автомобиля.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
Три літри
Три літри
15 октября 2025, 20:37
#
Нарешті, не пройшло і три роки 🤣
Новости по теме
