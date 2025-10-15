Multi от Минфин
15 октября 2025, 17:43

К 2029 году мировой госдолг достигнет уровня после Второй мировой войны — МВФ

Международный валютный фонд заявил, что к концу этого десятилетия глобальный государственный долг, скорее всего, превысит 100% ВВП, что является самым высоким показателем после Второй мировой войны, сообщает Bloomberg.

Международный валютный фонд заявил, что к концу этого десятилетия глобальный государственный долг, скорее всего, превысит 100% ВВП, что является самым высоким показателем после Второй мировой войны, сообщает Bloomberg.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДеталиРост расходов на обслуживание долга оказывает дополнительное давление на государственный бюджет, а также приводит к увеличению расходов на оборону и к старению населения.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Рост расходов на обслуживание долга оказывает дополнительное давление на государственный бюджет, а также приводит к увеличению расходов на оборону и к старению населения.

«Начиная со слишком высокого дефицита и задолженности, сохраняющееся превышение расходов над налоговыми поступлениями приведёт к ещё большему росту долга, угрожая устойчивости и финансовой стабильности», — заявили в МВФ. По данным фонда, существует риск того, что к 2029 году глобальный долг может достичь 123% ВВП.

В отчете МВФ отмечается, что период дешевых заимствований между мировым финансовым кризисом и пандемией COVID-19 завершился, а расходы на обслуживание долга уже обременяют бюджеты.

Читайте также: Глобальный долг достиг нового рекорда в $338 трлн — IIF

«Процентные ставки на мировых рынках значительно выросли, и их дальнейшая динамика крайне неопределенна», — говорится в отчете.

Фонд добавил, что «значительная часть» государственных расходов идёт на выплату заработной платы: в среднем 25% расходов в странах с развитой экономикой и 28% в странах с развивающейся экономикой.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
