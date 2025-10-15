К 2029 году мировой госдолг достигнет уровня после Второй мировой войны — МВФ

Международный валютный фонд заявил, что к концу этого десятилетия глобальный государственный долг, скорее всего, превысит 100% ВВП, что является самым высоким показателем после Второй мировой войны, сообщает Bloomberg.

Детали

Рост расходов на обслуживание долга оказывает дополнительное давление на государственный бюджет, а также приводит к увеличению расходов на оборону и к старению населения.

«Начиная со слишком высокого дефицита и задолженности, сохраняющееся превышение расходов над налоговыми поступлениями приведёт к ещё большему росту долга, угрожая устойчивости и финансовой стабильности», — заявили в МВФ. По данным фонда, существует риск того, что к 2029 году глобальный долг может достичь 123% ВВП.

В отчете МВФ отмечается, что период дешевых заимствований между мировым финансовым кризисом и пандемией COVID-19 завершился, а расходы на обслуживание долга уже обременяют бюджеты.

«Процентные ставки на мировых рынках значительно выросли, и их дальнейшая динамика крайне неопределенна», — говорится в отчете.

Фонд добавил, что «значительная часть» государственных расходов идёт на выплату заработной платы: в среднем 25% расходов в странах с развитой экономикой и 28% в странах с развивающейся экономикой.