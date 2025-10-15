Налоговый комитет поддержал увеличение налога для банков до 50%

Налоговый комитет Верховной рады в третий раз решил налогообложить банки. Увеличив налог для банков в этом году с 25 до 50%. Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Детали

«Был поддержан законопроект № 14097. Это будет с 2026 года. То есть такая ставка будет собираться каждый квартал следующего года и первый квартал 2027 года», — написал Железняк.

По его словам, соответствующее увеличение налога для банков должно принести 15−23 млрд гривен в 2026 году и примерно 5 млрд гривен в 2027 году.

«За -16 (я не голосовал). Голосование в зале ВР 21−24 октября вместе с Бюджетом», — подытожил он.

Дополнение от Гетманцева

«Почему сейчас нам нужно это решение? Во время войны каждая гривна бюджета — это бронежилет, снаряд, зарплата военного. В 2023—2024 годах дополнительное налогообложение банков помогло покрывать часть растущих расходов сектора безопасности и обороны. 2025 год стал исключением — это временное мероприятие.

Но, готовясь к бюджету-2026, государство вновь сталкивается с потребностью дополнительных ресурсов для армии, не перекладывая нагрузку на плечи граждан или бизнеса реального сектора", — прокомментировал он.

Законопроектом предлагается:

на 2026 год временно установить для банков ставку налога на прибыль в размере 50%;

запретить уменьшение финансового результата до налогообложения на сумму ущерба прошлых периодов.

«Речь идет не об обычном бизнесе и не о гражданах. Речь идет о банках, которые в военное время получили рекордные прибыли — частично благодаря повышенным учетным ставкам, операциям с государственными ценными бумагами, и фактически за счет государственной политики поддержки финансовой стабильности.

Это временная, целевая мера, позволяющая привлечь сверхприбыли банков для финансирования обороны, не затрагивая малый бизнес, производство или граждан.

Во время, когда страна борется за существование, справедлив вклад тех, кто заработал больше всего", — подытожил он.