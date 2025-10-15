Multi от Минфин
українська
15 октября 2025, 14:00

Налоговый комитет поддержал увеличение налога для банков до 50%

Налоговый комитет Верховной рады в третий раз решил налогообложить банки. Увеличив налог для банков в этом году с 25 до 50%. Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Налоговый комитет Верховной рады в третий раз решил налогообложить банки.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

«Был поддержан законопроект № 14097. Это будет с 2026 года. То есть такая ставка будет собираться каждый квартал следующего года и первый квартал 2027 года», — написал Железняк.

Читайте: Гетманцев пообещал, что повышения налога на прибыль для банков в 2025 году не будет

По его словам, соответствующее увеличение налога для банков должно принести 15−23 млрд гривен в 2026 году и примерно 5 млрд гривен в 2027 году.

«За -16 (я не голосовал). Голосование в зале ВР 21−24 октября вместе с Бюджетом», — подытожил он.

Читайте: Гетманцев предложил третий раз поднять налог на прибыль банков до 50%

Дополнение от Гетманцева

«Почему сейчас нам нужно это решение? Во время войны каждая гривна бюджета — это бронежилет, снаряд, зарплата военного. В 2023—2024 годах дополнительное налогообложение банков помогло покрывать часть растущих расходов сектора безопасности и обороны. 2025 год стал исключением — это временное мероприятие.

Но, готовясь к бюджету-2026, государство вновь сталкивается с потребностью дополнительных ресурсов для армии, не перекладывая нагрузку на плечи граждан или бизнеса реального сектора", — прокомментировал он.

Законопроектом предлагается:

  • на 2026 год временно установить для банков ставку налога на прибыль в размере 50%;
  • запретить уменьшение финансового результата до налогообложения на сумму ущерба прошлых периодов.

«Речь идет не об обычном бизнесе и не о гражданах. Речь идет о банках, которые в военное время получили рекордные прибыли — частично благодаря повышенным учетным ставкам, операциям с государственными ценными бумагами, и фактически за счет государственной политики поддержки финансовой стабильности.

Это временная, целевая мера, позволяющая привлечь сверхприбыли банков для финансирования обороны, не затрагивая малый бизнес, производство или граждан.

Во время, когда страна борется за существование, справедлив вклад тех, кто заработал больше всего", — подытожил он.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
olexey designer
olexey designer
15 октября 2025, 14:54
#
Це цілком правильно, тощо населенню залазять в кишеню, тим хто старий мотлох через олх розпродає, а банки заробляють шалені гроші, як манобанк на кредитах «до завтра» ефективна ставка 300−500% а недавно подвоїв по картковим кредитам ставку до 74.4% річних
+
0
HappyInterest
HappyInterest
15 октября 2025, 15:25
#
Це капець. 25% це вообще капець. 50% це подвійний капець.

«Чому зараз нам потрібно це рішення?» — бо влада давно шось попутала.
«Йдеться не про звичайний бізнес і не про громадян. Йдеться про банки, які у воєнний час отримали рекордні прибутки» і шо? ну отримали прибутки і шо з цього? Вони не благодійні організації, це їхня справа отримаувати прибутки.
Може сразу націоналізувати і хай ті банки за трудодні працюють? Отнять и поделить?



+
0
HappyInterest
HappyInterest
15 октября 2025, 15:26
#
Якщо підіймати так всім — оце буде справедливо.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
