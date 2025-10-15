Почему индексация пенсий постепенно сокращает их до минимальных

Несправедливая формула

Это не случайность и не только следствие войны или экономических кризисов. Одна из главных причин — несправедливая формула начисления пенсии, заложенная во время предыдущих реформ в Законе Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». По этой формуле, размер пенсии исчисляется не из реальной заработной платы конкретного человека, а из «средней зарплаты за предыдущие три года». В результате работник фактически недополучает значительную часть заработанного.

Представим работника, который получает зарплату на уровне средней зарплаты — 26 499 гривен. Он честно платит взносы, рассчитывая, что на пенсии будет иметь хотя бы часть этой суммы. Но государство для расчета берет не его фактическую зарплату, а условную «расчетную» цифру — 15 057 гривен (средняя зарплата за 2022−2024 годы для исчисления пенсии).

При наличии необходимого страхового стажа (32 года) для выхода на пенсию по возрасту вместо 32% от 26,5 тысячи (то есть 8,4 тыс. грн пенсии), человек получает лишь 32% от 15 тыс. грн — около 4,8 тыс. грн пенсии, что меньше фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан (6 778,59). Пенсия занижается почти вдвое.

Это не только арифметика — это человеческие судьбы. Человек работает три десятилетия, платит взносы, а в результате получает «крохи» от заработанной пенсии, которые не способны обеспечить даже базовые потребности.

В странах ЕС действует совсем другая логика. Там пенсионные системы построены так, чтобы максимально учесть взносы человека на протяжении его жизни.

Ключевое — там действительно возмещается потеря заработка, а не создается искусственная формула «усреднения». Например:

В Германии пенсия в солидарной пенсионной системе (первый уровень, без накопительной составляющей) составляет в среднем 48% от последней зарплаты.

В Польше — около 42%.

В странах ЕС в среднем пенсия должна быть не менее 40% от заработка.

В Украине же даже эта нижняя планка не соблюдена.

К чему тут индексация

Еще один инструмент несправедливости — индексация. Формально Правительство «поддерживает» пенсионеров, корректируя выплаты с учетом инфляции и роста заработной платы. Но на самом деле это ручной процесс: коэффициент определяется не от реального падения покупательной способности, а исходя из возможностей бюджета.

Отсюда и результат: пенсии постепенно скатываются до минимальных. Человек, который должен был бы получать достойную выплату за свои взносы, через несколько лет получает фактически «социальную помощь».

Еще в 2024 году Кабинет Министров Украины объявил о планах пенсионной реформы в 2025-м. Предполагалось:

ввести справедливую систему исчисления пенсий,

гарантировать базовую пенсию,

устранить разницу между пенсиями, назначенными в разные годы,

повысить уровень жизни пенсионеров.

Это должно было стать шагом к европейской модели.

Что с реформой?

Но сегодня Правительство отодвинуло реформу на неопределенный срок. В проекте Государственного бюджета на 2026 год нет средств для запуска изменений в солидарной пенсионной системе.

Сегодня украинская пенсионная система — это ловушка бедности, в которой оказались миллионы людей. Они работали, платили взносы, а взамен получили иллюзию социальной защиты. Если Украина стремится к европейской интеграции, первым шагом должно стать восстановление справедливости для тех, кто уже отдал годы труда государству. Потому что европейский выбор — не только дороги и инвестиции, но и достойная старость.

Реформа — не просто потребность, а вопрос человеческого достоинства. Я подал предложения в бюджет, которые помогут запустить справедливый расчет пенсий, потому что откладывать этот вопрос сейчас означает, что еще миллионы украинцев будут обречены доживать в бедности.