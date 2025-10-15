Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
15 октября 2025, 15:30

Почему индексация пенсий постепенно сокращает их до минимальных

В Украине сегодня живут более 10 миллионов пенсионеров. Подавляющее большинство из них, а это более 7 млн — за чертой бедности. О несправедливой формуле расчета пенсий, которая действует в Украине со времен предыдущих реформ и почему именно эта формула превратила пенсионную систему в ловушку бедности, рассказал NV председатель Налогового комитета В Р Данило Гетманцев. «Минфин» выбрал главное.

В Украине сегодня живут более 10 миллионов пенсионеров.

Несправедливая формула

Это не случайность и не только следствие войны или экономических кризисов. Одна из главных причин — несправедливая формула начисления пенсии, заложенная во время предыдущих реформ в Законе Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». По этой формуле, размер пенсии исчисляется не из реальной заработной платы конкретного человека, а из «средней зарплаты за предыдущие три года». В результате работник фактически недополучает значительную часть заработанного.

Представим работника, который получает зарплату на уровне средней зарплаты — 26 499 гривен. Он честно платит взносы, рассчитывая, что на пенсии будет иметь хотя бы часть этой суммы. Но государство для расчета берет не его фактическую зарплату, а условную «расчетную» цифру — 15 057 гривен (средняя зарплата за 2022−2024 годы для исчисления пенсии).

При наличии необходимого страхового стажа (32 года) для выхода на пенсию по возрасту вместо 32% от 26,5 тысячи (то есть 8,4 тыс. грн пенсии), человек получает лишь 32% от 15 тыс. грн — около 4,8 тыс. грн пенсии, что меньше фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан (6 778,59). Пенсия занижается почти вдвое.

Это не только арифметика — это человеческие судьбы. Человек работает три десятилетия, платит взносы, а в результате получает «крохи» от заработанной пенсии, которые не способны обеспечить даже базовые потребности.

В странах ЕС действует совсем другая логика. Там пенсионные системы построены так, чтобы максимально учесть взносы человека на протяжении его жизни.

Ключевое — там действительно возмещается потеря заработка, а не создается искусственная формула «усреднения». Например:

  • В Германии пенсия в солидарной пенсионной системе (первый уровень, без накопительной составляющей) составляет в среднем 48% от последней зарплаты.
  • В Польше — около 42%.
  • В странах ЕС в среднем пенсия должна быть не менее 40% от заработка.

В Украине же даже эта нижняя планка не соблюдена.

К чему тут индексация

Еще один инструмент несправедливости — индексация. Формально Правительство «поддерживает» пенсионеров, корректируя выплаты с учетом инфляции и роста заработной платы. Но на самом деле это ручной процесс: коэффициент определяется не от реального падения покупательной способности, а исходя из возможностей бюджета.

Отсюда и результат: пенсии постепенно скатываются до минимальных. Человек, который должен был бы получать достойную выплату за свои взносы, через несколько лет получает фактически «социальную помощь».

Еще в 2024 году Кабинет Министров Украины объявил о планах пенсионной реформы в 2025-м. Предполагалось:

  • ввести справедливую систему исчисления пенсий,

  • гарантировать базовую пенсию,

  • устранить разницу между пенсиями, назначенными в разные годы,

  • повысить уровень жизни пенсионеров.

Это должно было стать шагом к европейской модели.

Что с реформой?

Но сегодня Правительство отодвинуло реформу на неопределенный срок. В проекте Государственного бюджета на 2026 год нет средств для запуска изменений в солидарной пенсионной системе.

Сегодня украинская пенсионная система — это ловушка бедности, в которой оказались миллионы людей. Они работали, платили взносы, а взамен получили иллюзию социальной защиты. Если Украина стремится к европейской интеграции, первым шагом должно стать восстановление справедливости для тех, кто уже отдал годы труда государству. Потому что европейский выбор — не только дороги и инвестиции, но и достойная старость.

Реформа — не просто потребность, а вопрос человеческого достоинства. Я подал предложения в бюджет, которые помогут запустить справедливый расчет пенсий, потому что откладывать этот вопрос сейчас означает, что еще миллионы украинцев будут обречены доживать в бедности.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+12
karamon76
karamon76
15 октября 2025, 16:13
#
Чергова маніпуляція від Гетманцева. Існу ще так званий «Індивідуальний коефіцієнт зарплати». для наведеного вище приклада він буде 1,75. таким чином 15 057 грн знову стають 26 499 грн і пенсію розраховуєть на коректну суму.
+
+42
rudyy
rudyy
15 октября 2025, 16:13
#
Інформацію дає людина, до якої довіра в суспільстві на межі 1−2 відсотків, з партії, яка за 7 років при владі не може зменшити пенсії суддів і держслужбовців
+
0
bah55
bah55
15 октября 2025, 16:42
#
Дайош мін пенсію 12000 грн! Ура!
+
0
BigBend
BigBend
15 октября 2025, 17:03
#
Проблема в тому, що багато повиходили на пенсію після 15−20 років служби в мусарці чи десь в військоматі до 2014, ні дня не працювавши на державу по факту, а тепер їм пенсії платять військовослужбовці, які своєї пенсії можуть ніколи не побачити.
