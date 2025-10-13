Multi от Минфин
13 октября 2025, 13:59

Акции Xiaomi упали на фоне аварии электромобиля SU7 в Китае

Акции китайской компании Xiaomi упали на 8,7% во время торгов в Гонконге в понедельник после сообщений в СМИ о ДТП с участием электромобиля SU7 в городе Чэнду на юго-западе Китая. Об этом 13 октября пишет Bloomberg со ссылкой на китайские СМИ.

Акции китайской компании Xiaomi упали на 8,7% во время торгов в Гонконге в понедельник после сообщений в СМИ о ДТП с участием электромобиля SU7 в городе Чэнду на юго-западе Китая.
Фото: bloomberg

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Эта авария произошла после другого трагического ДТП в марте этого года, когда SU7 попал в аварию на скоростной трассе в провинции Аньхой, что привело к гибели трех человек.

Отчет Xiaomi указывал, что система помощи водителю была активирована менее чем за 20 минут до аварии и выдавала предупреждение из-за того, что водитель не держался за руль. Авария произошла спустя несколько секунд после того, как водитель взял управление на себя.

Хотя последний инцидент может повлиять на акции Xiaomi в ближайшее время, заявление полиции, допускающее водительскую ошибку, может помочь ограничить падение, сказал Кенни Нг, стратег China Everbright Securities International.

«К давлению добавляет текущая слабость на общем рынке, которая может еще больше повлиять на акции в ближайшее время», — сказал Нг. Он добавил, что Xiaomi продолжает стабильно прогрессировать в электромобилях и смартфонах, а долгосрочные фундаментальные показатели остаются неизменными.

«Если акции отступят к 250-дневной скользящей средней, инвесторы могут найти привлекательную точку входа», — сказал он.

Читайте также: Xiaomi отзывает более 115 тысяч электромобилей SU7 из-за проблемы с автопилотом

Этот инцидент также может привести к возобновлению проверки электронно управляемых дверных ручек автомобилей, таких как популяризовавшая Tesla.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
