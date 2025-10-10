Крупнейшая розничная инвестиционная платформа Великобритании Hargreaves Lansdowne выступила с резким предупреждением для инвесторов после того, как правительство разрешило торговлю криптовалютными биржевыми нотами (ETN). Компания заявила, что «биткойн не является классом активов» и ему не место в инвестиционных портфелях для роста или получения дохода. Эта позиция идет вразрез с растущим интересом к криптовалютам со стороны других финансовых гигантов. Об этом сообщает CNBC 10 октября.
«Биткоин — это не актив»: крупнейшая инвест-платформа Великобритании предостерегает от криптовалют
► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости
Либерализация рынка и ее последствия
8 октября в Великобритании был отменен давний запрет для розничных инвесторов на доступ к криптовалютным ETN — долговым инструментам, торгуемым на бирже и позволяющим получить доступ к цифровым активам в регулируемом поле. Более того, правительство разрешило хранить эти активы на безналоговых инвестиционных счетах (ISA).
Эти шаги были представлены как поддержка и развитие криптоиндустрии в стране. Однако они вызвали немедленную и жесткую реакцию со стороны крупнейшей платформы для частных инвесторов.
Аргументы «против»: нулевая стоимость и экстремальные риски
Hargreaves Lansdowne обосновала свою позицию несколькими ключевыми тезисами:
- Отсутствие внутренней стоимости: В отличие от акций (доля в бизнесе) или облигаций (долговое обязательство), криптовалюты, по мнению компании, не имеют реальной ценности.
- Невозможность анализа: Прогнозировать динамику криптовалют невозможно, что делает их непригодными для долгосрочного финансового планирования.
- Экстремальная волатильность: Компания напомнила о «крипто-зиме» 2022 года, когда инвесторы потеряли $2 трлн, и назвала биткоин «гораздо более рискованным, чем акции или облигации».
В то же время, признавая, что некоторые клиенты хотят «спекулировать», платформа все же планирует предоставить доступ к крипто-ETN «соответствующим клиентам» в начале 2026 года.
Аргументы «за»: «цифровое золото» и институциональная поддержка
Позиция Hargreaves Lansdowne далеко не единственная на рынке. Многие другие крупные игроки, напротив, видят в криптовалютах новые возможности.
- Диверсификация и защита: Крис Меллор из Invesco утверждает, что биткойн можно рассматривать как «цифровое золото» и хедж от волатильности на традиционных рынках, поскольку он имеет очень низкую корреляцию с акциями и облигациями.
- Признание мейнстримом: Найджел Грин из DeVere Group считает, что недавний рост биткоина свидетельствует о его переходе в мейнстрим. По его мнению, волатильность теперь является «продуктивной» и является признаком созревания рынка, а среди владельцев биткоина становится все больше «сильных, институциональных и терпеливых» игроков.
- Этот тренд подтверждается действиями гигантов Уолл-стрит: Morgan Stanley готовится предложить криптотрейдинг розничным клиентам, а JPMorgan, несмотря на критику со стороны своего CEO, планирует работать со стейблкоинами.
Комментарии - 4
Другого термина пока не подобрал…