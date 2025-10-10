«Биткоин — это не актив»: крупнейшая инвест-платформа Великобритании предостерегает от криптовалют

Крупнейшая розничная инвестиционная платформа Великобритании Hargreaves Lansdowne выступила с резким предупреждением для инвесторов после того, как правительство разрешило торговлю криптовалютными биржевыми нотами (ETN). Компания заявила, что «биткойн не является классом активов» и ему не место в инвестиционных портфелях для роста или получения дохода. Эта позиция идет вразрез с растущим интересом к криптовалютам со стороны других финансовых гигантов. Об этом сообщает CNBC 10 октября.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Либерализация рынка и ее последствия

8 октября в Великобритании был отменен давний запрет для розничных инвесторов на доступ к криптовалютным ETN — долговым инструментам, торгуемым на бирже и позволяющим получить доступ к цифровым активам в регулируемом поле. Более того, правительство разрешило хранить эти активы на безналоговых инвестиционных счетах (ISA).

Эти шаги были представлены как поддержка и развитие криптоиндустрии в стране. Однако они вызвали немедленную и жесткую реакцию со стороны крупнейшей платформы для частных инвесторов.

Аргументы «против»: нулевая стоимость и экстремальные риски

Hargreaves Lansdowne обосновала свою позицию несколькими ключевыми тезисами:

Отсутствие внутренней стоимости: В отличие от акций (доля в бизнесе) или облигаций (долговое обязательство), криптовалюты, по мнению компании, не имеют реальной ценности.

Невозможность анализа: Прогнозировать динамику криптовалют невозможно, что делает их непригодными для долгосрочного финансового планирования.

Экстремальная волатильность: Компания напомнила о «крипто-зиме» 2022 года, когда инвесторы потеряли $2 трлн, и назвала биткоин «гораздо более рискованным, чем акции или облигации».

В то же время, признавая, что некоторые клиенты хотят «спекулировать», платформа все же планирует предоставить доступ к крипто-ETN «соответствующим клиентам» в начале 2026 года.

Аргументы «за»: «цифровое золото» и институциональная поддержка

Позиция Hargreaves Lansdowne далеко не единственная на рынке. Многие другие крупные игроки, напротив, видят в криптовалютах новые возможности.