українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
10 октября 2025, 19:32 Читати українською

«Биткоин — это не актив»: крупнейшая инвест-платформа Великобритании предостерегает от криптовалют

Крупнейшая розничная инвестиционная платформа Великобритании Hargreaves Lansdowne выступила с резким предупреждением для инвесторов после того, как правительство разрешило торговлю криптовалютными биржевыми нотами (ETN). Компания заявила, что «биткойн не является классом активов» и ему не место в инвестиционных портфелях для роста или получения дохода. Эта позиция идет вразрез с растущим интересом к криптовалютам со стороны других финансовых гигантов. Об этом сообщает CNBC 10 октября.

Крупнейшая розничная инвестиционная платформа Великобритании Hargreaves Lansdowne выступила с резким предупреждением для инвесторов после того, как правительство разрешило торговлю криптовалютными биржевыми нотами (ETN).

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Либерализация рынка и ее последствия

8 октября в Великобритании был отменен давний запрет для розничных инвесторов на доступ к криптовалютным ETN — долговым инструментам, торгуемым на бирже и позволяющим получить доступ к цифровым активам в регулируемом поле. Более того, правительство разрешило хранить эти активы на безналоговых инвестиционных счетах (ISA).

Эти шаги были представлены как поддержка и развитие криптоиндустрии в стране. Однако они вызвали немедленную и жесткую реакцию со стороны крупнейшей платформы для частных инвесторов.

Аргументы «против»: нулевая стоимость и экстремальные риски

Hargreaves Lansdowne обосновала свою позицию несколькими ключевыми тезисами:

  • Отсутствие внутренней стоимости: В отличие от акций (доля в бизнесе) или облигаций (долговое обязательство), криптовалюты, по мнению компании, не имеют реальной ценности.
  • Невозможность анализа: Прогнозировать динамику криптовалют невозможно, что делает их непригодными для долгосрочного финансового планирования.
  • Экстремальная волатильность: Компания напомнила о «крипто-зиме» 2022 года, когда инвесторы потеряли $2 трлн, и назвала биткоин «гораздо более рискованным, чем акции или облигации».

В то же время, признавая, что некоторые клиенты хотят «спекулировать», платформа все же планирует предоставить доступ к крипто-ETN «соответствующим клиентам» в начале 2026 года.

Аргументы «за»: «цифровое золото» и институциональная поддержка

Позиция Hargreaves Lansdowne далеко не единственная на рынке. Многие другие крупные игроки, напротив, видят в криптовалютах новые возможности.

  • Диверсификация и защита: Крис Меллор из Invesco утверждает, что биткойн можно рассматривать как «цифровое золото» и хедж от волатильности на традиционных рынках, поскольку он имеет очень низкую корреляцию с акциями и облигациями.
  • Признание мейнстримом: Найджел Грин из DeVere Group считает, что недавний рост биткоина свидетельствует о его переходе в мейнстрим. По его мнению, волатильность теперь является «продуктивной» и является признаком созревания рынка, а среди владельцев биткоина становится все больше «сильных, институциональных и терпеливых» игроков.
  • Этот тренд подтверждается действиями гигантов Уолл-стрит: Morgan Stanley готовится предложить криптотрейдинг розничным клиентам, а JPMorgan, несмотря на критику со стороны своего CEO, планирует работать со стейблкоинами.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+30
R S
R S
10 октября 2025, 19:54
#
Актив — не актив, но очень многие хотят на крипте просто заработать много денег, чтобы обеспечить себе безбедное будущее.
+
0
Игорь Коляда
Игорь Коляда
10 октября 2025, 20:40
#
Якось ріже слух це «заработать».
+
0
R S
R S
10 октября 2025, 21:11
#
Да, не очень подходящее слово к спекулятивному инструменту…
Другого термина пока не подобрал…
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
10 октября 2025, 20:45
#
Хех, можна подумати, що акції відображають реальну вартість компанії. На біржі психологія є головним фактором, а не бухгалтерія. Якщо компанія на слуху, добре розпіарена і популярна, то її акції можуть коштувати в сотні раз більше, ніж всі її активи разом взяті. При цьому волатильність теж шалена. Тому великої різниці між акціями і криптовалютами насправді немає.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
