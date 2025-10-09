Украина потеряла 60% добычи газа накануне зимы из-за ударов рф

Российские обстрелы вывели из строя около 60% внутренней добычи газа Украины, что значительно повышает потребность в импорте топлива в преддверии зимы. Для прохождения отопительного сезона Украине дополнительно нужно импортировать около 4,4 млрд кубометров газа на $2,2 млрд, что эквивалентно почти 20% годового потребления, сообщает Bloomberg с сообщением на источники в украинском правительстве.

По данным собеседников агентства, массированный удар 3 октября по Харьковщине и Полтавщине резко сократил собственную добычу. Поэтому Киев обратился к партнерам со срочными запросами на оборудование для ремонта и усиления ПВО, а также на финансирование импорта газа.

С начала года Украина уже импортировала 4,58 млрд кубометров газа, из них 3,67 млрд куб. м после завершения прошедшего отопительного сезона. Первоначально потребность до конца года оценивалась в 5,8 млрд кубометров, но из-за новых атак этот объем может возрасти.

Министр энергетики Светлана Гринчук отметила, что объемы импорта будут зависеть от темпов восстановления и последующих ударов.

Страны G7 и институты ЕС рассматривают возможность оказать Украине дополнительную поддержку. ЕБРР в августе уже выдал «Нафтогазу» кредит на 500 млн евро для экстренных закупок, ЕИБ в этом месяце выделил еще 300 млн евро.

«Наши партнеры понимают полную сложность ситуации», — заметил гендиректор «Нафтогаза» Сергей Корецкий.