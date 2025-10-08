«Это не закончится хорошо»: топ-аналитик Morgan Stanley предупреждает об ИИ-пузыре

Ведущий аналитик с Уолл-стрит Лиза Шалетт из Morgan Stanley предупредила о риске образования «пузыря» на рынке искусственного интеллекта, который может лопнуть, повторив сценарий краха доткомов. По ее мнению, текущее ралли на фондовом рынке держится исключительно на гигантских инвестициях в ИИ-инфраструктуру, а схемы финансирования с участием Nvidia свидетельствуют о том, что рынок находится в поздней, опасной стадии. Об этом пишет журнал Fortune.

Вся ставка на инфраструктуру ИИ

По словам Шалетт, рост фондового рынка США за последние годы является «историей одной ноты». Около 75% роста индекса S&P 500 обеспечили акции так называемой «Великолепной семерки» и нескольких десятков связанных с ними компаний, чей бизнес завязан на инфраструктуре для ИИ.

Она сравнивает текущую ситуацию с бумом доткомов конца 1990-х и опасается повторения «момента Cisco» — компании, которая на пике пузыря была самой дорогой в мире, а затем ее акции обвалились на 80%.

Детали

Наибольшее беспокойство у Шалетт вызывают так называемые «кольцевые» схемы финансирования, в эпицентре которых, по ее мнению, находится лидер рынка — Nvidia.

В качестве примера она приводит сложную сеть сделок: Nvidia инвестирует $100 млрд в OpenAI. В то же время OpenAI заключает соглашения на закупку чипов с главным конкурентом Nvidia — AMD, получая опцион на покупку до 10% акций AMD. Таким образом, Nvidia опосредованно может стать «владельцем» доли своего главного конкурента через компанию, которую сама же и финансирует. «Это процесс, повышающий системный риск», — заключает Шалетт.

Ранним сигналом кризиса, по ее словам, может стать рост стоимости страховок от дефолта по долгам компании Oracle, которая также берет на себя гигантские долговые обязательства для финансирования инфраструктурных сделок с OpenAI.

Другое мнение

Не все аналитики разделяют такой пессимизм. Вивек Арья из Bank of America считает, что хотя сделки выглядят плохо, реальность иная. Он отмечает, что инвестиция Nvidia в OpenAI на $100 млрд растянута на годы и привязана к результатам, а общий объем инвестиций Nvidia в экосистему за последний год не так уж велик — менее $8 млрд.

Сам CEO Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что сделки с OpenAI должны финансироваться за счет будущих доходов и капитала самой OpenAI. «Это их компания, это не мое дело», — сказал он.

Консенсус «продуктивного пузыря»: Безос, Соломон и Альтман

Интересно, что многие лидеры индустрии соглашаются с наличием «пузыря», но смотрят на него оптимистично.