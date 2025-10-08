«Это не закончится хорошо»: топ-аналитик Morgan Stanley предупреждает об ИИ-пузыре

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 октября 2025, 13:49 Читати українською

«Это не закончится хорошо»: топ-аналитик Morgan Stanley предупреждает об ИИ-пузыре

Ведущий аналитик с Уолл-стрит Лиза Шалетт из Morgan Stanley предупредила о риске образования «пузыря» на рынке искусственного интеллекта, который может лопнуть, повторив сценарий краха доткомов. По ее мнению, текущее ралли на фондовом рынке держится исключительно на гигантских инвестициях в ИИ-инфраструктуру, а схемы финансирования с участием Nvidia свидетельствуют о том, что рынок находится в поздней, опасной стадии. Об этом пишет журнал Fortune.

Ведущий аналитик с Уолл-стрит Лиза Шалетт из Morgan Stanley предупредила о риске образования «пузыря» на рынке искусственного интеллекта, который может лопнуть, повторив сценарий краха доткомов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Вся ставка на инфраструктуру ИИ

По словам Шалетт, рост фондового рынка США за последние годы является «историей одной ноты». Около 75% роста индекса S&P 500 обеспечили акции так называемой «Великолепной семерки» и нескольких десятков связанных с ними компаний, чей бизнес завязан на инфраструктуре для ИИ.

Она сравнивает текущую ситуацию с бумом доткомов конца 1990-х и опасается повторения «момента Cisco» — компании, которая на пике пузыря была самой дорогой в мире, а затем ее акции обвалились на 80%.

Детали

Наибольшее беспокойство у Шалетт вызывают так называемые «кольцевые» схемы финансирования, в эпицентре которых, по ее мнению, находится лидер рынка — Nvidia.

В качестве примера она приводит сложную сеть сделок: Nvidia инвестирует $100 млрд в OpenAI. В то же время OpenAI заключает соглашения на закупку чипов с главным конкурентом Nvidia — AMD, получая опцион на покупку до 10% акций AMD. Таким образом, Nvidia опосредованно может стать «владельцем» доли своего главного конкурента через компанию, которую сама же и финансирует. «Это процесс, повышающий системный риск», — заключает Шалетт.

К теме: OpenAI заключила сделок на $1 триллион, имея миллиардные убытки — FT

Ранним сигналом кризиса, по ее словам, может стать рост стоимости страховок от дефолта по долгам компании Oracle, которая также берет на себя гигантские долговые обязательства для финансирования инфраструктурных сделок с OpenAI.

Другое мнение

Не все аналитики разделяют такой пессимизм. Вивек Арья из Bank of America считает, что хотя сделки выглядят плохо, реальность иная. Он отмечает, что инвестиция Nvidia в OpenAI на $100 млрд растянута на годы и привязана к результатам, а общий объем инвестиций Nvidia в экосистему за последний год не так уж велик — менее $8 млрд.

Сам CEO Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что сделки с OpenAI должны финансироваться за счет будущих доходов и капитала самой OpenAI. «Это их компания, это не мое дело», — сказал он.

Консенсус «продуктивного пузыря»: Безос, Соломон и Альтман

Интересно, что многие лидеры индустрии соглашаются с наличием «пузыря», но смотрят на него оптимистично.

  • Джефф Безос назвал это «промышленным пузырем», который, подобно буму доткомов, принесет убытки инвесторам, но в итоге даст обществу прорывные технологии.
  • Дэвид Соломон, CEO Goldman Sachs, согласился, что значительная часть инвестированного капитала «не принесет прибыли», но это нормальный инвестиционный цикл.
  • Сэм Альтман, CEO OpenAI, признал, что в индустрии будут «бумы и спады», периоды чрезмерного и недостаточного инвестирования.

Инвестируйте в образование — это лучший старт. Выбирайте обучение на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Я. ..
Я. ..
8 октября 2025, 14:51
#
«ризик утворення „бульбашки“ на ринку штучного інтелекту, яка може луснути, повторивши сценарій краху доткомів.»

До чого тут бульбашка доткомів, котра була в бородаті часи? Ну, тоді люди купляли акції по дзвінку брокера, вкладаючи кошти просто за назву компанії, де було присутнє «.com» або все що було пов`язано з інетом, не розбираючи фінансові показники і тп, зараз же в епоху інтернету, трильйони відео на будь-який смак, де навіть повні дилетанти навчаться розбиратися в інвестиціях і за бажанням аналізувати фін.звіти компаній, а якщо не хочеш аналізувати фін.звіти — то купуй облігації і etf, це ж вже така заїжджена тема, суцільна банальщина.

Який лопух зараз буде вкладатися в нікому невідому ШІ компанію?)) Ніхто вже не робить як в 2000х з доткомами, зараз всі стараються купляти акції основних гравців на ринку ШІ, котрі давно всім відомі, тим паче в таких компаніях фін.звіти у вільному доступі на сайтах можна знайти.

Якщо людина лопух — то така людина при будь-якому розкладі ситуацій втратить гроші на інвестиціях, ну це аксіома просто, а якщо людина розбирається в тому куди і чому вона вкладає кошти — то все буде в порядку))

Так само Насім Талеб розказував, що от от Nvidia зазнає краху) Супер! Тільки це було ще до того, як Nvidia стала першою в світі компанію з 4 мільярдами капіталізації. Сенс в тому, що зараз все на технологіях і чіпах, буквально, і так, за цим майбутнє. Але якщо купляти акції «рога та копита» бо вони розвивають ШІ - ну якби зрозуміло що трапиться))
+
0
Strain
Strain
8 октября 2025, 14:59
#
«…фін.звіти у вільному доступі на сайтах можна знайти.»
Ви не знаєте прикладів з історії коли фін. звіт не відповідає дійсності і навіть всесвітньо відома аудиторська компанія підтверджує правдивість фіктивних звітів?
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
8 октября 2025, 14:59
#
Звісно, що не закінчиться добре…
+
0
propodail
propodail
8 октября 2025, 15:32
#
Українська транслітерація — це Волл Стріт, а не Уолл
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами