Ведущий аналитик с Уолл-стрит Лиза Шалетт из Morgan Stanley предупредила о риске образования «пузыря» на рынке искусственного интеллекта, который может лопнуть, повторив сценарий краха доткомов. По ее мнению, текущее ралли на фондовом рынке держится исключительно на гигантских инвестициях в ИИ-инфраструктуру, а схемы финансирования с участием Nvidia свидетельствуют о том, что рынок находится в поздней, опасной стадии. Об этом пишет журнал Fortune.
«Это не закончится хорошо»: топ-аналитик Morgan Stanley предупреждает об ИИ-пузыре
► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости
Вся ставка на инфраструктуру ИИ
По словам Шалетт, рост фондового рынка США за последние годы является «историей одной ноты». Около 75% роста индекса S&P 500 обеспечили акции так называемой «Великолепной семерки» и нескольких десятков связанных с ними компаний, чей бизнес завязан на инфраструктуре для ИИ.
Она сравнивает текущую ситуацию с бумом доткомов конца 1990-х и опасается повторения «момента Cisco» — компании, которая на пике пузыря была самой дорогой в мире, а затем ее акции обвалились на 80%.
Детали
Наибольшее беспокойство у Шалетт вызывают так называемые «кольцевые» схемы финансирования, в эпицентре которых, по ее мнению, находится лидер рынка — Nvidia.
В качестве примера она приводит сложную сеть сделок: Nvidia инвестирует $100 млрд в OpenAI. В то же время OpenAI заключает соглашения на закупку чипов с главным конкурентом Nvidia — AMD, получая опцион на покупку до 10% акций AMD. Таким образом, Nvidia опосредованно может стать «владельцем» доли своего главного конкурента через компанию, которую сама же и финансирует. «Это процесс, повышающий системный риск», — заключает Шалетт.
К теме: OpenAI заключила сделок на $1 триллион, имея миллиардные убытки — FT
Ранним сигналом кризиса, по ее словам, может стать рост стоимости страховок от дефолта по долгам компании Oracle, которая также берет на себя гигантские долговые обязательства для финансирования инфраструктурных сделок с OpenAI.
Другое мнение
Не все аналитики разделяют такой пессимизм. Вивек Арья из Bank of America считает, что хотя сделки выглядят плохо, реальность иная. Он отмечает, что инвестиция Nvidia в OpenAI на $100 млрд растянута на годы и привязана к результатам, а общий объем инвестиций Nvidia в экосистему за последний год не так уж велик — менее $8 млрд.
Сам CEO Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что сделки с OpenAI должны финансироваться за счет будущих доходов и капитала самой OpenAI. «Это их компания, это не мое дело», — сказал он.
Консенсус «продуктивного пузыря»: Безос, Соломон и Альтман
Интересно, что многие лидеры индустрии соглашаются с наличием «пузыря», но смотрят на него оптимистично.
- Джефф Безос назвал это «промышленным пузырем», который, подобно буму доткомов, принесет убытки инвесторам, но в итоге даст обществу прорывные технологии.
- Дэвид Соломон, CEO Goldman Sachs, согласился, что значительная часть инвестированного капитала «не принесет прибыли», но это нормальный инвестиционный цикл.
- Сэм Альтман, CEO OpenAI, признал, что в индустрии будут «бумы и спады», периоды чрезмерного и недостаточного инвестирования.
Комментарии - 4
До чого тут бульбашка доткомів, котра була в бородаті часи? Ну, тоді люди купляли акції по дзвінку брокера, вкладаючи кошти просто за назву компанії, де було присутнє «.com» або все що було пов`язано з інетом, не розбираючи фінансові показники і тп, зараз же в епоху інтернету, трильйони відео на будь-який смак, де навіть повні дилетанти навчаться розбиратися в інвестиціях і за бажанням аналізувати фін.звіти компаній, а якщо не хочеш аналізувати фін.звіти — то купуй облігації і etf, це ж вже така заїжджена тема, суцільна банальщина.
Який лопух зараз буде вкладатися в нікому невідому ШІ компанію?)) Ніхто вже не робить як в 2000х з доткомами, зараз всі стараються купляти акції основних гравців на ринку ШІ, котрі давно всім відомі, тим паче в таких компаніях фін.звіти у вільному доступі на сайтах можна знайти.
Якщо людина лопух — то така людина при будь-якому розкладі ситуацій втратить гроші на інвестиціях, ну це аксіома просто, а якщо людина розбирається в тому куди і чому вона вкладає кошти — то все буде в порядку))
Так само Насім Талеб розказував, що от от Nvidia зазнає краху) Супер! Тільки це було ще до того, як Nvidia стала першою в світі компанію з 4 мільярдами капіталізації. Сенс в тому, що зараз все на технологіях і чіпах, буквально, і так, за цим майбутнє. Але якщо купляти акції «рога та копита» бо вони розвивають ШІ - ну якби зрозуміло що трапиться))
Ви не знаєте прикладів з історії коли фін. звіт не відповідає дійсності і навіть всесвітньо відома аудиторська компанія підтверджує правдивість фіктивних звітів?