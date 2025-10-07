Multi от Минфин
7 октября 2025, 18:13

OpenAI заключила сделок на $1 триллион, имея миллиардные убытки — FT

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, заключила ряд соглашений на закупку вычислительных мощностей для ИИ на сумму, оцениваемую в $1 триллион. Эта сумма в сотни раз превышает текущие доходы компании и ставит ее финансовых партнеров, включая гигантов AMD и Nvidia, в зависимость от ее будущего успеха. Об этом пишет Financial Times.

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, заключила ряд соглашений на закупку вычислительных мощностей для ИИ на сумму, оцениваемую в $1 триллион.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Масштаб амбиций

Стремясь обеспечить себе доминирование в гонке искусственного интеллекта, OpenAI спешно заключает долгосрочные соглашения на поставку вычислительных мощностей. Последнее такое соглашение было подписано с производителем чипов AMD. Ранее аналогичные договоренности были достигнуты с Nvidia, Oracle и CoreWeave.

В целом эти соглашения должны предоставить OpenAI более 20 гигаватт вычислительной мощности в течение следующего десятилетия. Для сравнения, это эквивалентно энергопотреблению примерно 20 ядерных реакторов. По оценкам самой OpenAI, стоимость 1 ГВт мощности для ИИ сегодня составляет около $50 млрд, что и выводит общую сумму обязательств на уровень $1 трлн.

Финансовая пропасть

Эта гигантская ставка делается на фоне сложного финансового положения OpenAI. Компания стремительно тратит средства на инфраструктуру и привлечение талантов, не имея соответствующих доходов. По оценке аналитика DA Davidson Гила Лурии, в этом году убытки OpenAI могут достичь $10 миллиардов.

«OpenAI сейчас не в том положении, чтобы брать на себя такие обязательства», — отмечает Лурия.

Он описывает стратегию компании как классический подход Кремниевой долины: «fake it till you make it» («притворяйся, пока не получится»). OpenAI заставляет крупнейшие технологические компании мира делать ставку на ее успех, создавая ситуацию, когда они становятся финансово заинтересованными в ее выживании.

Соглашения и нефинализированные условия

Условия этих соглашений чрезвычайно сложны и часто не до конца согласованы. Источники сообщают о схемах, когда инвестиции и обязательства переплетаются между партнерами.

Например, многолетнее соглашение с AMD предусматривает, что OpenAI получит чипы на десятки миллиардов долларов, но взамен предоставит AMD опцион на покупку до 10% своих акций. Это прочно связывает судьбы обеих компаний.

Почему это важно

OpenAI пытается законтрактовать будущие поставки самого дефицитного ресурса в эпоху ИИ — вычислительной мощности. Компания делает ставку на то, что тот, кто контролирует «железо», будет контролировать рынок.

Втягивая в свои планы гигантов вроде Nvidia и AMD, OpenAI создает сеть взаимозависимостей. Теперь успех или провал разработчика ChatGPT будет напрямую влиять на финансовые результаты его партнеров.

OpenAI действует как стартап, сжигающий деньги в погоне за ростом, но масштабы ее ставок сопоставимы с бюджетами некоторых государств. Это игра, в которой выигрыш — это создание технологии, которая изменит мир (например, общего искусственного интеллекта), а проигрыш — колоссальные убытки для всей экосистемы.

Потребность в энергии, эквивалентной 20 ядерным реакторам, освещает гигантскую проблему устойчивого развития ИИ. Будущее этой технологии теперь неразрывно связано с будущим мировой энергетики.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
