українська
6 октября 2025, 14:25

Джефф Безос назвал бум вокруг ИИ «пузырем», который принесет пользу

Основатель и председатель совета директоров Amazon Джефф Безос заявил, что нынешний бум инвестиций в искусственный интеллект напоминает «промышленный пузырь». По его мнению, хотя многие инвесторы потеряют деньги на перегретом рынке, в долгосрочной перспективе общество получит от этой технологической революции огромную пользу. Об этом он сказал во время выступления на конференции Italian Tech Week в Турине, сообщает Bloomberg.

Основатель и председатель совета директоров Amazon Джефф Безос заявил, что нынешний бум инвестиций в искусственный интеллект напоминает «промышленный пузырь».

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Признаки «пузыря»

По словам Безоса, главный признак «пузыря» — это чрезмерный энтузиазм инвесторов, из-за которого они теряют способность отличать перспективные проекты от провальных.

«Когда люди находятся в таком возбуждении, как сегодня в отношении искусственного интеллекта, финансирование получает каждый эксперимент, каждая компания — и хорошие идеи, и плохие», — отметил он.

Безос указал на компании, которые привлекают миллиарды долларов финансирования, еще не имея готового продукта. Это подтверждается рыночными событиями: недавно разработчик ChatGPT, компания OpenAI, была оценена в $500 млрд, а инвестиционный гигант BlackRock ведет переговоры о покупке оператора дата-центров Aligned за $40 млрд.

Как «пузыри» движут прогресс

Миллиардер сравнил текущую ситуацию с двумя известными историческими периодами: бумом доткомов в конце 1990-х и биотехнологическим пузырем того же десятилетия. В обоих случаях многие компании обанкротились, а инвесторы потеряли деньги.

Однако, по его словам, в итоге общество выиграло. «Мы получили несколько жизненно важных лекарств» благодаря биотех-буму, а инфраструктура, созданная во время бума доткомов, сегодня является основой современного интернета.

Долгосрочный взгляд

Безос призвал инвесторов и аналитиков смотреть на ситуацию с долгосрочной перспективой. Он убежден, что искусственный интеллект изменит каждую отрасль и повысит производительность каждой компании в мире.

«Когда пыль осядет и мы увидим, кто стал победителем, общество получит выгоду от этих изобретений, — подытожил он. — Это реально. Выгоды для общества от ИИ будут гигантскими».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
