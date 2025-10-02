Укрпочта запускает новый сервис для пользователей OLX: теперь получить отправку с онлайн-платформы объявлений можно с наложенным платежом, говорится в сообщении компании.

Что известно об услуге

Услуга уже доступна на OLX. Покупателю достаточно выбрать Укрпочту как способ доставки и воспользоваться опцией «Оплата при получении».

Подавляющее большинство заказов поступает через 1−2 дня.

Обращаем внимание: при покупке товаров стоимостью от 100 грн и весом до 20 кг доставка будет бесплатной.

Заказы OLX Доставкой через Укрпочту гарантируют безопасность для всех сторон. Полная оплата производится исключительно после успешного осмотра посылки.

Денежные средства надежно защищены до момента, пока покупатель лично не убедится в качестве и соответствии заказа. А продавец получает оплату за товар на банковский счет, указанный в профиле OLX сразу после оплаты в отделении.

Запуск интеграции с OLX Доставка является частью стратегии Укрпочты, направленной на непрерывное улучшение клиентского опыта.