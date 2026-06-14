Hyundai представил приемника Getz: чем удивил новый i20 2027 года (фото)

Компания Hyundai представила новый хэтчбек i20 2027 модельного года, который станет одним из ключевых игроков в сегменте компактных автомобилей. Модель получила полностью обновленный дизайн, современный цифровой салон и усовершенствованное шасси. Об этом пишет MMR.net.

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Новый Hyundai i20 остался классическим хэтчбеком и не превратился в кроссовер, как ожидали некоторые эксперты. Производитель решил сохранить традиционную концепцию модели, в то время как роль компактного кроссовера в линейке бренда будет выполнять Hyundai Bayon.

Автомобиль вырос в размерах по сравнению с предшественниками. Его длина составляет 4,13 м, ширина — 1,78 м, а колесная база достигает 2,58 м. Объем багажника составляет 346 литров.

Hyundai i20 2027 получил новый дизайн и цифровой салон

Облик модели выполнен в современной стилистике Hyundai. Переднюю часть украшает светодиодная оптика H-Architecture, в которой используется графический элемент в форме буквы «H».

Задняя часть отличается компактными фонарями, темной декоративной вставкой между ними и тонкой светодиодной полосой на дверях багажника.

В салоне установлена цифровая панель с двумя интегрированными дисплеями диагональю 12,3 дюйма. Мультимедийная система поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, подключение по сети 5G, а также дистанционные обновления программного обеспечения OTA.

Среди оснащения предусмотрены система Bluelink, USB-порты для передних и задних пассажиров и кнопка экстренного вызова SOS.

Что под капотом

Под капотом топовой версии установлен 1,0-литровый трехцилиндровый турбомотор TGDI с непосредственным впрыском топлива.

Агрегат развивает 115 л. и 172 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач с подрулевыми лепестками переключения передач.

Также производитель сообщает о доработанном шасси, точнее настроенном электроусилении руля и более эффективном тормозе. В версии Ultimate используются дисковые механизмы на всех колесах.

Несмотря на то, что в некоторых странах Hyundai i20 уже предлагается с электрифицированными силовыми установками, новинка дебютировала без гибридных технологий. Модель оснащается исключительно традиционными бензиновыми двигателями.