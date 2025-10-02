Укрпошта запускає новий сервіс для користувачів OLX: відтепер отримати відправлення з онлайн-платформи оголошень можна з післяплатою, йдеться у повідомленні компанії.

Що відомо про послугу

Послуга вже доступна на OLX. Покупцю достатньо лише обрати Укрпошту як спосіб доставки та скористатися опцією «Оплата при отриманні».

Переважна більшість замовлень надходить за 1−2 дні.

Звертаємо увагу: у разі купівлі товарів вартістю від 100 грн і вагою до 20 кг доставка буде безкоштовною.

Замовлення з OLX Доставкою через Укрпошту гарантують безпеку для всіх сторін. Повна оплата здійснюється виключно після успішного огляду посилки.

Кошти надійно захищені до моменту, поки покупець особисто не переконається в якості та відповідності замовлення. А продавець отримує оплату за товар на банківський рахунок, вказаний у профілі OLX, одразу після сплати у відділенні.

Запуск інтеграції з OLX Доставкою є частиною стратегії Укрпошти, спрямованої на безперервне покращення клієнтського досвіду.