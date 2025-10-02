Укрпошта запускає новий сервіс для користувачів OLX

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 жовтня 2025, 14:36

Укрпошта запускає новий сервіс для користувачів OLX

Укрпошта запускає новий сервіс для користувачів OLX: відтепер отримати відправлення з онлайн-платформи оголошень можна з післяплатою, йдеться у повідомленні компанії.

Укрпошта запускає новий сервіс для користувачів OLX: відтепер отримати відправлення з онлайн-платформи оголошень можна з післяплатою, йдеться у повідомленні компанії.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомо про послугуПослуга вже доступна на OLX.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо про послугу

Послуга вже доступна на OLX. Покупцю достатньо лише обрати Укрпошту як спосіб доставки та скористатися опцією «Оплата при отриманні».

Переважна більшість замовлень надходить за 1−2 дні.

Звертаємо увагу: у разі купівлі товарів вартістю від 100 грн і вагою до 20 кг доставка буде безкоштовною.

Замовлення з OLX Доставкою через Укрпошту гарантують безпеку для всіх сторін. Повна оплата здійснюється виключно після успішного огляду посилки.

Кошти надійно захищені до моменту, поки покупець особисто не переконається в якості та відповідності замовлення. А продавець отримує оплату за товар на банківський рахунок, вказаний у профілі OLX, одразу після сплати у відділенні.

Запуск інтеграції з OLX Доставкою є частиною стратегії Укрпошти, спрямованої на безперервне покращення клієнтського досвіду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
0
Rodion21
Rodion21
2 жовтня 2025, 14:47
#
«Подавляющее большинство заказов поступает через 1−2 дня.»

АХАХАХХАХАХАХХАХ

через 1−2 дня после чего? после наступления следующего календарного года?

+
0
korvin29
korvin29
2 жовтня 2025, 14:54
#
Заказывал на этой неделе товар с ОЛХ доставкой Укрпочты, отправили товар из Киева в понедельник, во вторник я уже забрал товар с отделения Укрпочты Харькова.
+
0
Три літри
Три літри
2 жовтня 2025, 15:51
#
Згадала бабка як дівкой була.
+
0
vbhjckfd
vbhjckfd
2 жовтня 2025, 16:53
#
Та норм вони між обласними центрами доставляють, шо ви цейво…
Ще й доставка на олх безкоштовна
+
0
3212242
3212242
2 жовтня 2025, 15:52
#
Дурня якась, так не можна робити. Потрібно обкласти продавця митом та звітністю — адже він отримав незадекларований прибуток.
+
0
Три літри
Три літри
2 жовтня 2025, 15:54
#
Прийшов кацап, наклав кучу
+
0
3212242
3212242
2 жовтня 2025, 16:07
#
… пише агітатор за продаж готівкою, що є ухилянням від сплати податків)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає tehnomir и 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами